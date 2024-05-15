Над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Министерство обороны России сообщило, что сегодня дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.

— Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы, сообщила Росавиация. По сообщениям службы, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, 17 апреля в районе Набережных Челнов был также сбит БПЛА. Тогда же беспилотник уничтожили над территорией Мордовии.

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Олег Исаков