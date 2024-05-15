KazanForum 2024: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

Представители 84 регионов России и 85 стран мира прибыли сегодня в Kazan Expo, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В рамках форума состоится 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. Мероприятие призвано укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и исламских стран. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».



Гости выездной редакции обсуждают острые вопросы, рассказывают о том, какие продукты и наработки представляют на форуме, делятся впечатлениями.

На полях KazanForum 2024 одним из гостей выездной редакции «Реального времени» стал Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея». Он подчеркнул, что KazanForum — долгожданное событие. В форуме участвуют коллеги Сафина из Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России во главе с Михаилом Лабудиным, а также множество зарубежных гостей.

По словам Сафина, сейчас в технопарке «Идея» 111 резидентов, загрузка технопарка почти полная, составляет 98—99%. В рамках визита Ассоциации кластеров и технопарков «Идея» представит разработки своих резидентов. Это позволит получить промышленную площадку для реализации проектов.

Диас Сафин рассказал о планах развития Центра реинжиниринга, созданного в 2022 году. Недавно технопарк подписал соглашение со свободной экономической зоной «Минск» в Беларуси. Центр будет работать совместно с ней.

Генеральный директор «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов рассказал, что в этом году на KazanForum представлены «лучшие компании группы ТАИФ». «Группа компаний показывает свою силу, свои возможности, докладывает перспективы», — поделился Осипов.

На своей экспозиции «ТАИФ-СМ» представила смазочные материалы. Осипов обратил внимание на то, что это единственное предприятие в стране, которое освоило технологию изготовления синтетической основы для всех видов масел. Сейчас представители бренда Taif Lubricants ориентированы на африканские и азиатские страны, а также на постсоветское пространство.

«Не то, что мы продвигаемся в Африку. Африка к нам двигается в большей степени», — рассказал Осипов. Он рассказал о том, что продукция, выпускаемая в Татарстане, востребована во всем мире. Сейчас обороты набирают и африканские страны, которым в скором времени предстоит бурное развитие. И им комфортно работать с российским бизнесом.

Генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев рассказал об участии компании в международной выставке Russia Halal Expo. «Мы очень заинтересованы, чтобы потребители получали надежное тепло- и электроснабжение», — поделился он.

В условиях санкционного давления Россия столкнулась с рядом трудностей при поставках отдельных запчастей и реагентов из других стран. По словам Галеева, ТГК-16 и принимает участие в выставке с целью увеличения контактов с представителями дружественных стран. При этом, отметил Галеев, актуальные российские технологии во многом превосходят разработки участвующих в мероприятии стран, что оказывается важным в вопросах импортозамещения.

— Основная проблема [отечественного НИОКР] заключается в том, что была задержка в развитии, и НИОКРы требуют времени. Мы хотим получить все быстро, сегодня, сейчас, а наши производители, наши разработчики предлагают это сделать с запозданием на год, на два, — рассказал Галеев.

Еще одним нашим гостем стал коммерческий директор «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. В первую очередь, отметил он, основная цель участия компании в выставке — рассказать о сети АЗС, которая находится в центре нашей страны, на трассах М-5 и М-7, на съездах с М-12, соединяющих восток и запад России.

Одними из потребителей «ТАИФ-НК АЗС» являются международные перевозчики и российские компании, доставляющие грузы из-за рубежа, количество которых в Татарстане увеличивается. «Мы строго следим за качеством на автозаправочных станциях», — рассказал Шайдуллин.

Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин поделился, технополис рамках KazanForum собирается выступить в ряде сессий по тем странам, в которых он сейчас представлен, в которых сейчас обсуждаются возможности создания индустриальных парков. В первую очередь, отметил Гиззатуллин, это Узбекистан, в котором «Химград» уже представлен. Также приоритетными он назвал Таджикистан и Азербайджан.

«Есть интерес со стороны российских промышленных предприятий к тому, чтобы организовывать производство в этих странах», — поделился Гиззатуллин. И «Химград» заинтересован в том, чтобы активно в этом участвовать. Генеральный директор технополиса отметил, что его резидентам также интересен развивающийся африканский рынок.

На сегодняшний день, отметил Гиззатуллин, активно развивается индустриальный парк «Чирчик» в Узбекистане. Узбекскими партнерами произведено уже более $20 млн инвестиций в создание инженерной и транспортной инфраструктуры, в строительно готовых зданий. «На узбекский рынок мы пришли с теми стандартами, которые уже долгие годы развиваем на российском рынке», — отметил гендиректор «Химграда».

Также гостем выездной редакции «Реального времени» стал замглавы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько. Он рассказал, что в Беларуси существует шесть свободных экономических зон — в каждом регионе страны.

На территории «Минска» осуществляют свою деятельность 105 резидентов в различных сферах промышленности. Это машиностроение, деревообработка, производство транспортных средств, фармацевтика и других. На KazanForum, поделился Бубенько, СЭЗ приехала с долгосрочными целями, в том числе развивать сотрудничество с казанским технопарком «Идея».

По его словам, резиденты «Минска» уже сотрудничают с Татарстаном. В качестве примера он привел произведенные резидентом СЭЗ троллейбусы, курсирующие на маршрутах Казани. «Я думаю, все остальные подтянутся и окажут свой вклад в развитие такого прекрасного региона, как Татарстан», — поделился Бубенько.

Руководитель направления «Международное сотрудничество и устойчивое развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Тимофей Бунеев рассказал, что Ассоциация заинтересована в развитии диалога с аналогичными зарубежными площадками. «Мы не ограничиваемся каким-то конкретными регионами», — уточнил он. Сейчас работа ведется с Африкой, Средней Азией, со странами АСЕАН. В этом году особое внимание уделяется взаимодействию на уровне стран БРИКС.

Ассоциация совместно с Минэкономразвития России вышли с инициативой по созданию международной Ассоциации ОЭЗ стран БРИКС. На текущий момент, по словам Бунеева, наиболее тесная работа идет с Китаем. Поддержали инициативу также Индия, Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Эфиопия. «С этими странами на текущий момент сконцентрировано взаимодействие», — сказал Бунеев.

Гость выездной редакции «Реального времени», коммерческий директор УК «Новороссийский промышленный парк» Илья Максименко поделился, что приехал на KazanForum с целью привлечь резидентов. В первую очередь это компании, связанные с импортом или экспортом, так как Новороссийск — один из крупнейших российских портов.

— Если мы говорим про торговые порты России, то крупнейшие — это Новороссийск и Санкт-Петербург. Если мы говорим, про страны, которые я обозначил (Турция, Египет, Сирия, — прим. ред.), то минимальное логистическое плечо — это порт Новороссийск, — рассказал Максименко.

Он обозначил, что для компаний, занимающихся торговлей с указанными странами, с точки зрения международной логистики, выгоднее всего базироваться именно в Новороссийске. Сам промпарк начал работать недавно и сейчас занимается набором резидентов.