Ключи от счастья: ТГК-16 энергично решает квартирный вопрос

Предприятие вложило в реализацию жилищных программ 779,1 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Социальная политика предприятия — один из дополнительных стимулов для его сотрудников. Энергокомпания «ТГК-16», входящая в ГК «ТАИФ», ежегодно производит отчисления на реализацию жилищных программ. С момента создания компании в 2010 году по ним приобрели квартиры 318 работников. Подробнее — в материале.

«Целевой займ стал поддержкой»

Ильнар и Индира Сулеймановы стали счастливыми обладателями трехкомнатной квартиры в новом микрорайоне «Салават купере» два года назад. Раньше супруги с двумя маленькими детьми ютились в «однушке» площадью 35 квадратных метров. Сейчас вспоминают — поначалу квартира казалась очень большой.

— После 35 квадратов квартира площадью 82 квадратных метра казалась просто дворцом. Мы долго не могли привыкнуть к такому метражу. Сначала почти все время проводили в одной комнате, младший сын даже немного боялся выходить за ее пределы. Сейчас привыкли. Это просто благодать, — делится радостными эмоциями Индира Сулейманова.

Чета Сулеймановых работает на Казанской ТЭЦ-3. Ильнар трудится слесарем в котлотурбинном цехе, Индира — заведующей центральным складом — руководителем группы производственно-складского обеспечения. Квартиру в строящемся комплексе семье выделила энергокомпания «ТГК-16» по ипотечной программе «Социальная ипотека в РТ».

Один из дополнительных стимулов для сотрудников ОАО «ТГК-16» — социальная политика компании. Предприятие ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию жилищных программ. С момента образования в 2010 году ТГК-16 участвует в программе «Социальная ипотека», а с 2014 года компания дополнительно участвовала в программах «Развитие промышленного комплекса в РТ» и «Реализация квартир по договорам приобретения жилого помещения».

Всего с июня 2010 года ТГК-16 выделила на реализацию жилищных программ 779,1 млн рублей.

Также энергопредприятие предоставляет работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременный займ для оплаты первоначального взноса приобретаемой квартиры — до 277 000 рублей.





После 35 квадратов квартира площадью 82 квадратных метра казалась просто дворцом

— Для нас большой поддержкой стал целевой займ, предоставленный ТГК-16. Конечно, у нас были кое-какие накопления, но этого не хватало, чтобы полностью покрыть первоначальный взнос. А сейчас, благодаря тому, что займ можно начать выплачивать только через пять лет, мы смогли сделать ремонт в квартире, купить мебель, — говорит Ильнар Сулейманов.

Слезы радости

Сулеймановы стали одними из первых жителей «Салават купере». Ключи от яркой высотки по улице Нурихана Фаттаха получали в торжественной обстановке при участии президента республики Рустама Минниханова. Тот день супруги вспоминают с особенной теплотой.

— На улице стоял морозный декабрьский день. Несмотря на холод и ледяной ветер, получать ключи от законных квартир пришли все будущие жители. Стояли с детьми и шарами в руках. В одном из подъездов можно было согреться горячим чаем с пирожками, заботливо подготовленными ТГК-16, — вспоминает Индира. — Ключи от нового жилья выдавали пофамильно. И когда я увидела нашу квартиру, по телу пробежали мурашки. Было приятно до дрожи, я плакала от счастья. Ты смотришь и думаешь — неужели все это теперь мое? — улыбаясь продолжает она.

«Несмотря на холод и ледяной ветер, получать ключи от законных квартир пришли все будущие жители», — вспоминает Индира Сулейманова. Фото Максима Платонова



Торжественная церемония ввода в эксплуатацию первого жилого дома в «Салават купере» состоялась под занавес 2015 года. Дом лично проинспектировал президент Татарстана Рустам Минниханов. Ключи от долгожданных квартир в этом доме получили 22 сотрудника ОАО «ТГК-16» и 14 сотрудников ПАО «Казаньоргсинтез» группы компаний «ТАИФ».

— Концепция развития группы компаний «ТАИФ» совпадает с той стратегией, которая есть в республике. В первую очередь, это обеспечение нормальными жилищными условиями жителей Татарстана, — сказал на вручении ключей Минниханов.

Заказчиком проекта строительства выступает Госжилфонд при президенте РТ. Обогревает и снабжает электроэнергией микрорайон Казанская ТЭЦ-3.

Дешевое отопление и близость к работе

Просторная квартира Сулеймановых разместилась на 15 этаже многоквартирного дома. Теперь в собственности семьи — большие спальни, две лоджии, широкая кухня. В подъезде предусмотрены паркинги для колясок и велосипедов, вместительный лифт, пандусы, а возле дома устроены детские площадки — что важно для молодых семей.

— Планировка квартиры мне очень нравится. Я всегда мечтала о квадратном коридоре, чтобы разместить полноценный шкаф. Для меня, как для женщины, важна кухня. Она очень просторная. Очень радует и придомовая территория. Рядом с каждой высоткой есть своя детская площадка. Есть площадки для игры в футбол и волейбол, — восхищается Индира.

ТГК-16 усиленно следит за комфортом жилищных условий своих сотрудников. Еженедельно сотрудники энергокомпании выезжают на стройобъекты микрорайона с проверкой. И при наличии малейших нарушений немедленно направляют замечания в администрацию города.

Очень радует и придомовая территория. Рядом с каждой высоткой есть своя детская площадка

Приятным бонусом к новому жилью стали и коммунальные платежи — счета за отопление внезапно… уменьшились.

— В зимний период за квартиру площадью 82 квадрата мы платим 6,5 тыс. рублей. Мама в Приволжском районе за площадь в 64 кв. метра платит более 7 тыс. рублей. И в Ново-Савиновском районе за однокомнатную квартиру счета за тепло приходили большие. А здесь намного дешевле. Удивительно, — удивляется Индира.

Приятным бонусом к новому жилью стали и коммунальные платежи — счета за отопление внезапно уменьшились

Самый огромный плюс нового жилья для Сулеймановых — близость к работе. Спустя неделю после переезда в новую квартиру, ТГК-16 запустила вахтовый автобус между «Салават купере» и Казанской ТЭЦ-3.

— Смена начинается в 07.30 утра, в 06.50 меня уже забирает вахта. Спокойно доезжаю на работу, не переживая за дорогу. Голова не болит о том, как добраться. И обратно то же самое. Это огромный плюс, — считает Индира.

«Кругом была сплошная стройка»

Микрорайон «Салават купере» растет и развивается на глазах семейства Сулеймановых. Комплекс буквально возник на пустыре.

— Мы заехали в феврале, кругом была стройка. Об инфраструктуре и говорить не приходилось — даже фонарей не было. Но за каких-то два года появилось много магазинов, открылись парикмахерские, аптеки. Сейчас очень приятно гулять по микрорайону, — рассказывает Ильнар.

Жители микрорайона — молодые семейные люди. Для малышей здесь давно работает детский садик. Младший сын Ильнара и Индиры стал одним из первых его гостей.

— Детский сад нам очень нравится. Здесь все новое от кроватей до игрушек. Ничего даже докупать не пришлось, что немаловажно. Радует, что питание не привозное, готовят для малышей на месте. Есть возможность развивать ребенка — в садике много секций и кружков. В сравнении с предыдущим садиком — это небо и земля, — восхищенно говорит Индира.



Для малышей в микрорайоне давно работает детский садик. Младший сын Ильнара и Индиры стал одним из первых его гостей



1 сентября в микрорайоне распахнула двери школа №182. В учебном заведении расположился 51 класс, два бассейна для старших и младших классов, спортзал. Старший сын Сулеймановых пошел в новую школу в шестой класс.

— Арсен безумно рад, что пошел в новую школу. В «Салават купере» он приобрел много друзей, и теперь они учатся вместе, — радуется Индира.

Арсен безумно рад, что пошел в новую школу. В «Салават купере» он приобрел много друзей, и теперь они учатся вместе

Раньше семье приходилось возить мальчика в школу на квартал. Погода и обстоятельства бывают разными, и ребенку периодически приходилось оставаться ночевать в Казани, у бабушки.

— Вели такой кочевой образ жизни, — смеется Ильнар. — Поэтому школу ждали очень сильно. Теперь, наконец, сможем быть все вместе, — добавляет глава семейства.

«Району пока не достает активности»

Вспоминая первые сложности, супруги отмечают дорожные пробки.

— В начале на дорогах был коллапс. Стояли в пробках уже на выезде из двора. Со временем дорогу расширили, и до города стало добираться гораздо легче. Теперь путь на машине до Казани занимает около 40 минут, — рассказывает Ильнар Сулейманов.

Сейчас в микрорайоне теплая домашняя обстановка. Жители решают общедомовые проблемы в совместных чатах и поздравляют друг друга с праздниками.

— Управляющая компания РСК украшает главную новогоднюю елку, создавая атмосферу праздника и уюта. Меня очень радуют добрососедские отношения в микрорайоне. Здесь вообще многие друг друга знают, и на каждом углу можно встретить коллег, — смеется Индира.

Очень радуют добрососедские отношения в микрорайоне. Здесь вообще многие друг друга знают, и на каждом углу можно встретить коллег

Новому району есть куда стремиться, тем более, что потенциал для этого есть, считают Сулеймановы.

— Главная проблема — в микрорайоне нет детской поликлиники. И родителям с больными детьми приходится ездить до ближайшей, которая находится в поселке Юдино (детская городская поликлиника №4, — прим. ред.). Хотелось бы, чтобы открыли поликлинику для детей здесь. В Юдино ездить далеко, — сетует Индира. И продолжая тему дороги, добавляет, что сейчас из «Салават купере» в город ездит всего один маршрут — №36: — Я считаю, что для такого микрорайона, это крайне мало, — говорит она.

Новому району есть куда стремиться, тем более, что потенциал для этого есть, считают Сулеймановы



— Хотелось бы, чтобы построили развлекательный центр, чтобы можно было с детьми сходить в кино или в кафе. Также хочется, чтобы появились фитнес-центры. Району пока не достает активности, — отмечают Сулеймановы.

Однако несмотря на все сложности, семья Сулеймановых уверена: перспективы у «Салават купере» — огромные.

— Здесь можно много чего еще сделать. Думаем, это будет полноценный городок с отличной инфраструктурой, — прогнозируют Ильнар и Индира.

Партнерский материал

