Владимир Путин: «Отношения России и ЮАР становятся более насыщенными»

Российский лидер Владимир Путин оценил уровень отношений между Россией и ЮАР. По его словам, они становятся «более насыщенными».

— Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и разнообразным, — сказал глава государства на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 16,4% до $1,3млрд. Владимир Путин считает этот показатель «достойным».

kremlin.ru

Накануне президент России встретился с лидером Сенегала Маки Салем. В беседе с ним он упомянул визит представителя африканской страны в Татарстан и выразил надежду, что гость смог насладиться гостеприимством, которым славится республика.

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Айрат Назипов