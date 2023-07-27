Россия хочет решить вопрос поставок зерна для Африки в ближайшие месяцы

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Вопрос с логистикой передачи зерна африканским странам будет решен в ближайшие месяцы. Об этом заявил руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

— Вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен, — цитирует его ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25—50 тысяч тонн зерна.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что их часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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Айрат Назипов