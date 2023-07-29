Владимир Путин — президенту Сенегала: «Надеюсь, вам удалось оценить традиционно радушный татарский прием»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Сенегала Маки Салем. В беседе с ним он упомянул визит представителя африканской страны в Татарстан и выразил надежду, что гость смог насладиться гостеприимством, котрым славится республика.

— Прежде чем приехать сюда, на саммит в Санкт-Петербург, вы посетили и Татарстан. Надеюсь, в ходе этой поездки вам удалось по достоинству оценить традиционно радушный татарский прием. Наши братья в Татарстане умеют это делать. Уверен, что вы остались довольны, — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Напомним, Маки Салл прибыл в Татарстан 25 июля, чтобы изучить промышленный потенциал республики. Визит в республику состоялся перед международным форумом «Россия — Африка», стартовавшем в Санкт-Петербурге 27 июля.

Маки Салл в Казани 26 июля высоко оценил взаимодействие религиозных конфессий в Татарстане. Он считает, что республика сумела сохранить свою идентичность и одновременно открыть двери всему новому — нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям. Татарстан предложили Сенегалу принять участие в «Играх будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

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Татьяна Демина