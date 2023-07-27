Премьер-министр Мавритании: предложим нашему бизнесу наладить сотрудничество с Татарстаном

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Мавритании Мохаммед Ульд Билал встретился сегодня с раисом Татарстана Рустамом Мининхановым на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».



— В последние годы Африканский континент демонстрирует внушительные темпы экономического роста. Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле, — приводит слова раиса Татарстана его пресс-служба.

Минниханов отметил, что взаимодействие Татарстана с Мавританией развивается поступательно. Регион готов способствовать укреплению российско-мавританских отношений: есть потенциал для развития связей в областях энергетики, машиностроения, автомобилестроения и производства компонентов, IT и высоких технологий, медицины и фармацевтики, агропромышленный комплекс.

realnoevremya.ru (архив)

Мохаммед Ульд Билал отметил, что страна нацелена на развитие сырьевой промышленности. Республика намерена минимизировать экспорт сырья, сосредоточившись на его переработке внутри страны.

— Мы предложим нашим бизнес-структурам наладить сотрудничество с республикой Татарстан. Дадим контакты, чтобы они изучили ваши возможности и приняли участие в международных мероприятиях, в том числе в KazanForum, — сказал премьер-министр.

На форуме «Россия — Африка» Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Международный форум «Россия — Африка» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участие в нем подтвердили 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и уровне глав правительств и парламентов.

В форуме «Россия — Африка», в частности, принимает участие президент Сенегала Маки Салл, который побывал в Татарстане 25 и 26 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко