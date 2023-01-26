Минспорт Татарстана не планирует требовать от УЕФА компенсацию за перенос Суперкубка из Казани

В Министерстве спорта Татарстана не планируют требовать от УЕФА компенсацию за перенос Суперкубка-2023 из Казани в Афины. Как рассказали «Реальному времени» в ведомстве, это связано с тем, что затрат на подготовку к матчу не было.

— Стадион «Ак Барс Арена» и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. В городе уже созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей, поэтому дополнительных затрат не было, — рассказали нам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил сожаление в связи с решением руководства УЕФА перенести матч Суперкубка из Казани. Он отметил, что этот вердикт был продиктован событиями в области мировой политики.

Накануне УЕФА официально перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины. Матч состоится в столице Греции 16 августа 2023 года.



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Айрат Назипов