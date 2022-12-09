На территории казанской гимназии установили памятник летчице Магубе Сыртлановой

Фото: пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов Казани

На территории казанской гимназии №52 установили памятник летчице, Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В Казани Магуба Сыртланова жила после окончания Великой Отечественной войны, работала на заводе «Электроприбор» контролером. Она умерла 1 октября 1971 года в возрасте 59 лет, похоронена в Казани на Татарском кладбище.



Фото: tatfrontu.ru

О Магубе Сыртлановой, ее подвигах и подругах написаны книги, сняты фильмы. Ее полк, воевавший в годы Великой Отечественной войны, называли «ночными ведьмами». Она совершила 780 боевых вылетов, сбросила 190 тонн бомбового груза.



На установку памятника средства пожертвовали меценаты и благотворители. Планы поставить бюст в Казани были еще в 2017 году. В качестве места для установки монумента рассматривали Аллею славы на проспекте Победы и улицу Магубы Сыртлановой.



Также сегодня в Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова. Она установлена на фасаде здания по улице Горького, 3б, где он жил с 2015 по 2020 год.



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Татьяна Демина