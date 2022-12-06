Бизнес Татарстана освободили от НДС за оказание матпомощи мобилизованным

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане от НДС освободили материальную помощь, которую оказывает бизнес участникам спецоперации. Сегодня на встрече с предпринимателями президент республики Рустам Минниханов поручил проинформировать бизнес о налоговых преференциях за оказание благотворительной помощи мобилизованным. С просьбой о налоговых послаблениях к Минниханову обратилась старший партнер аудиторской фирмы «Палладиум» Алсу Губайдуллина.



Она отметила, что предприниматели покупают в том числе медикаменты и одежду, эти расходы облагаются НДС и не признаются в расходах по налогу на прибыль и УСН. Аудиторское сообщество выступило с инициативой разработки законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Законопроект направили на рассмотрение в правительство.

— Многие вопросы мы решаем за счет бюджета республики, но без поддержки компаний, предпринимателей эти вопросы решить невозможно, — отметил Минниханов и поблагодарил представителей бизнес-сообщества.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов указал, что закон приняли в конце ноября. Он имеет обратную силу и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, сообщает РБК.

Кабмин Татарстана установил новую меру поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации. В случае рождения ребенка они смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей.

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Маргарита Головатенко