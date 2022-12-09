В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Фото: скриншот видео пресс-службы президента Татарстана

В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова. Она установлена на фасаде здания по улице Горького, 3б, где он жил с 2015 по 2020 год.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и действующий президент РТ Рустам Минниханов.

— Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества. В его судьбе отразилась судьба всей страны, ее героического поколения победителей, — цитирует Рустама Минниханов его пресс-служба.

Напомним, в День Победы в Казани открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он находится на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит его имя. Идея создания монумента принадлежит ученикам Кадетской школы. В 2021 году ко Дню Победы на фасаде учебного заведения появилось граффити с изображением Бориса Кузнецова.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Учился в 1-м Казанском ремесленном училище при заводе им. В.И. Ленина. В 1943 году форсировал Днепр. А в 1944-м был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер Борис Кузнецов в 2020 году в столице Татарстана в возрасте 94 лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина