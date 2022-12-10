Рамзан Кадыров поздравил Рустама Минниханова с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Он отметил, что по случаю этого события в Москве прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали гости со всей страны, а также авторитетные политические и общественные деятели.

— Для всех нас данный праздник имеет огромное значение. Сегодня Ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию — редким примером настоящего правового государства, — говорится в сообщении.

Также он заявил, что благодаря политике президента России Владимира Путина права каждого мусульманина в стране строго охраняются на всех уровнях. «Именно наша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм и моральные принципы, основанные на канонах Ислама, снискали нам почет и уважение среди последователей других религий и национальностей», — подчеркнул глава Чечни.

— Я от всей души поздравляю с этим праздником дорогого брата, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также всех мусульман России! Искренне желаю здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой! — написал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Республиканский план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией, власти Татарстана утвердили в начале 2022 года. В списке указывалось 79 мероприятий, в том числе концерты и спектакли.

Старт празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией дали в Татарстане в январе этого года. Первым событием, приуроченным к юбилейной дате, стал Всероссийский мусульманский форум, на котором, в частности, презентовали национальный проект «Туганбатыр». Следом дали старт написанию рукописного мусхафа Благородного Куръана.



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Максим Кокунин