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Рустам Минниханов — предпринимателям: «Мы всегда будем вас поддерживать»

17:45, 06.12.2022 1

Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени»

Рустам Минниханов — предпринимателям: «Мы всегда будем вас поддерживать»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Высокогорском районе Татарстана президент республики Рустам Минниханов встретился с представителями предпринимательского сообщества. В ходе встречи ему задали вопросы о поддержке предприятий, несущих расходы при мобилизации сотрудников, о работе предпринимателей на территориях парков и скверов, о нормативах накопления мусора для нестационарных торговых объектов и т.д. Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени».

«Реальное время»
ОбществоВласть Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:56
    ох уж эта поддержка, такая дорогая и непонятная
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