Рустам Минниханов — предпринимателям: «Мы всегда будем вас поддерживать»
Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени»
Сегодня в Высокогорском районе Татарстана президент республики Рустам Минниханов встретился с представителями предпринимательского сообщества. В ходе встречи ему задали вопросы о поддержке предприятий, несущих расходы при мобилизации сотрудников, о работе предпринимателей на территориях парков и скверов, о нормативах накопления мусора для нестационарных торговых объектов и т.д. Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени».
комментарии