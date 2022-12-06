Схемы размещения нестационарных торговых объектов охватят парки и скверы: распоряжение Минниханова

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с предпринимателями распорядился об обновлении схемы нестационарных торговых объектов. Сюда планируется включить парки, скверы и другие общественные пространства.

Более того, глава республики отметил, что необходимо найти возможность осуществлять в рамках НТО не только торговлю, но и услуги аренды самокатов, роликов и других подобных видов транспорта.

— Давайте определимся: чтобы 15 февраля все вопросы нашли решения, — дал Минниханов чиновникам два месяца.

С этим предложением к президенту обратился общественный представитель уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей в Нижнекамском районе, основатель нескольких бизнесов Ильнар Сираев. По его словам, так общественные пространства республики заживут полной жизнью.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— Что касается парков и скверов, на самом деле это излюбленные места граждан республики. Мы, наверное, на каком-то этапе этот момент упустили, — признался президент.



В настоящий момент в большинстве районов республики парки и скверы не включены в схему размещения НТО. Это привело к тому, что на их территории невозможно осуществлять торговлю нестационарных объектов и предоставлять услуги проката.

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Елизавета Пуншева