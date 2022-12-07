Из Казани в Лисичанск отправили новую партию гуманитарного груза

Фото: realnoevremya.ru/ Артем Дергунов

Из Казани в Лисичанск — подшефный Татарстану город — на пяти фурах отправили третью партию гуманитарного груза весом около 108 тонн. Об этом рассказали городские власти.

В Лисичанск доставят продукты с длительным сроком хранения, непродовольственные товары и медикаменты. Казанцы также отправили строительные материалы, инструменты и генераторы.

— Мы отправляем 18 тонн продовольствия, еще порядка 80 тонн непродовольственных товаров, в том числе медикаментов на сумму порядка 1 млн рублей, строительные материалы, которые необходимы для восстановления поврежденных кровель, — рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Также в Лисичанск отправили электроинструменты и страховочное оборудование. В общей сложности по подсчетам казанских властей, город отправил в ЛНР больше 400 млн гуманитарного груза.

Фото: realnoevremya.ru/ Артем Дергунов

Казанцы могут принести вещи продукты для отправки в Лисичанск по адресу Горьковское шоссе, 53а. Там находится центральный склад сбора, комплектования и формирования грузов. Он работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу — с 9.00 до 14.00.

Также в городе дополнительно открыты 16 пунктов сбора. Они расположены по следующим адресам:

Адоратского, 12;

Копылова, 1а;

Восстания, 115а;

Курская, 10б;

Халтурина, 3 (СК «Баско»);

Ленинградская, 26 (СК «Мотор»);

Вагапова, 17а (УСК «Ак Буре»);

Гаврилова, 48а (СК «Золотая шайба»);

Чуйкова, 8 (СК «Ватан»);

Химиков, 40 (СК «Форвард»);

Дж.Файзи, 2а (Центр бокса и настольного тенниса);

Футбольная,1 (стадион «Локомотив»);

Гагарина, 56 («Тасма»);

Ташаяк, 2а (Центральный стадион);

Стадионная, 1а (стадион «Ракета»);

Н.Ершова, 7 (стадион «Трудовые резервы»).

Напомним, в начале ноября из Казани в Лисичанск отправили более 100 тонн гуманитарной помощи. Сообщалось, что до конца года совместно с республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» планируется организовать не менее трех рейсов.

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Айрат Назипов