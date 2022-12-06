Минниханов поручил организовать продажи и услуги во всех обустроенных с 2015 года парках Татарстана

Президент Татарстана на традиционной встрече с представителями малого и среднего бизнеса поручил пересмотреть схемы размещения нестационарных торговых объектов — включить сюда парки и другие общественные пространства необходимо до 15 февраля. Кроме того, планируется найти возможность осуществлять в рамках НТО не только торговлю, но и прокат самокатов, велосипедов и других подобных видов транспорта.



— За последние годы схема размещения нестационарных торговых объектов не были включены парки и скверы. Это привело к тому, что на территории парков и скверов невозможно поставить нестационарные торговые объекты. Эта проблема касается всей республики, большинства районов. На примере Нижнекамска — последнее обновление схемы НТО было сделано в 2018 году. На сегодняшний день обновлений не происходило, — поднял тему общественный представитель уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей в Нижнекамском районе, основатель нескольких бизнесов Ильнар Сираев.



Фото: tatarstan.ru

По его словам, пересмотр этого закона привлечет в парки республики еще большее количество людей. Инфраструктура во многих общественных пространствах уже создана, а включение их в НТО поспособствует развитию бизнеса.

Минниханов с Сираевым согласился и переадресовал вопрос о том, что необходимо предпринять для такого результата руководителю Института развития городов Татарстана Наиле Зинатуллиной. По ее словам, важно предпринять 2 шага: включить общественные пространства в схему НТО во всех муниципалитетах и внести поправки в 381 федеральный закон, чтобы не только торговля могла осуществляться в НТО, но и услуги могли предоставляться.

— Что? Федеральный закон запрещает услуги? Как услуги могут быть запрещены? Это так и написано в законе? Может, не включены услуги? — удивился президент.

Зинатуллина ответила, что «не включены».

— Что касается парков и скверов, на самом деле, это излюбленные места граждан республики. Мы наверное, на каком-то этапе этот момент упустили, — признался Минниханов.

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