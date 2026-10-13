Альтернатива НДС на зарубежные онлайн-покупки, проблема с чеками из-за сбоев «Яндекса»

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

ФНС на прошедшей неделе завершила рассылку налоговых уведомлений — всего разослано почти 70 млн писем на 452,8 млрд рублей, на Татарстан из этой суммы приходится 27,4 млрд рублей. На фоне этого в Госдуме предложили отказаться от рассылки налоговых уведомлений детям и направлять их родителям. Глава «Деловой России» Алексей Репик во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что временное повышение налоговой нагрузки предпочтительнее долгосрочного сохранения высоких процентных ставок. Однако в Счетной палате считают иначе — ведомство предложило перейти от разовых сборов с золотодобывающих компаний к системному изъятию горной ренты. А глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал альтернативу налогу на зарубежные онлайн-покупки — вместо этого он предложил обложить пошлиной денежные переводы мигрантов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Россияне получили почти 70 млн уведомлений об уплате налогов на 452,8 млрд рублей за 2025 год

ФНС завершила рассылку налоговых уведомлений для физических лиц за прошлый год. Их общее число достигло 69,9 млн.

64,1 млн уведомлений отправлено в электронном виде — это на 40% больше, чем годом ранее. В личный кабинет на «Госуслугах» направлено 61,7 млн документов — в 8,5 раза больше показателя 2025 года. Остальные уведомления направлены по почте заказными письмами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До 1 декабря россиянам необходимо заплатить земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. Общая сумма начисленных сборов составила 452,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем год назад.

Татарстанцам предстоит уплатить в бюджет 27,4 млрд рублей налогов, сообщил в прошлую субботу руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин. Имущественный налог с физлиц должны оплатить 2,2 млн жителей Татарстана. В 2025 году этот показатель составил 13,3 млрд рублей. Еще 221 тыс. татарстанцев должны выполнить обязательства перед бюджетом по дополнительно начисленным налогам на доходы физических лиц, их общая сумма составляет 14,1 млрд рублей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения налоговой дисциплины.



В Госдуме предложили отказаться от налоговых уведомлений на детей

Налоговые уведомления в России получают не только взрослые, но и дети, которые являются обладателями имущества. От такой практики необходимо отказаться, считает депутат Госдумы Каплан Панеш.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ко мне обращаются родители, которые рассказывают одну и ту же историю. Приходит налоговое уведомление на имя ребенка. Ребенку пять, семь, десять лет. Он еще читать не умеет, он не понимает, что такое налог, он не может его заплатить. А уведомление приходит. И родители в шоке. Они не понимают, за что, почему и что теперь делать. Это выглядит абсурдно и вызывает недоумение у граждан, — цитируют его «Известия».

По словам депутата, ребенок не должен получать письма от налоговой службы, так как не может самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога. «Это не его ответственность, это ответственность взрослых. И если государство хочет воспитать законопослушных граждан, оно должно начинать с уважения к ним. А уважение начинается с того, что ты не отправляешь пятилетнему ребенку квитанцию на оплату налога», — заключил Каплан Панеш.

В связи с этим он предложил несколько мер:

направлять налоговые уведомления на несовершеннолетних детей их законным представителям;

ввести мораторий на направление уведомлений детям до 14 лет;

рассмотреть вопрос об освобождении от налога на имущество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 18 лет.

НДС на онлайн-покупки предложили заменить пошлиной для мигрантов

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал альтернативу налогу на зарубежные онлайн-покупки — вместо этого он предложил обложить пошлиной денежные переводы мигрантов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, НДС на зарубежные покупки принесет бюджету лишь 36 млрд рублей в год, но ударит по кошелькам граждан. Вместо этого предлагается ввести 3%-ную пошлину на международные переводы мигрантов — она может принести до 45 млрд рублей.

— Это копейки для бюджета, но ощутимый удар по кошелькам граждан. Мы за пополнение казны, но необязательно залезать людям в карман, — сказал Миронов.

Согласно инициативе Минфина, НДС на зарубежные онлайн-покупки с 2027 года будут уплачивать электронные площадки. Сейчас отдельного НДС нет — действует только таможенная пошлина при превышении порога в €200 или 31 кг.

ФНС признала сбои на стороне «Яндекса» форс-мажором для бизнеса

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок работы с кассовыми чеками для пользователей сервисов «Яндекс» на фоне временных ограничений в работе инфраструктуры компании. Из-за технических сбоев чеки по совершенным расчетам могут не формироваться автоматически, передает пресс-служба ФНС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После восстановления работы сервисов «Яндекс» сформирует чеки коррекции по всем операциям в соответствии с 54-ФЗ. Самозанятым, работающим через платформы компании, не рекомендуется самостоятельно создавать чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября 2026 года, чтобы избежать их дублирования.

Если до 1 ноября 2026 года автоматическая передача данных не возобновится, плательщики налога на профессиональный доход (НПД) смогут самостоятельно отразить выручку в приложении не позднее 9 ноября 2026 года. В ФНС подчеркнули, что технические сбои на стороне «Яндекса» могут быть признаны форс-мажором, исключающим административную ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники.

«Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда»

Временное повышение налоговой нагрузки предпочтительнее долгосрочного сохранения высоких процентных ставок. Об этом заявил глава «Деловой России» Алексей Репик во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

— Мы, кстати, полностью поддерживаем логику бюджета, который правительство внесло, потому что «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета, — сообщил он.

В противовес этому Счетная палата (СП) предложила увеличить налоговую нагрузку на золотодобывающие компании и перейти от разовых сборов к системному изъятию горной ренты. Ведомство предложило установить для золота ставку в 20% на уровне с другими полезными ископаемыми, для которых она составляет 30%. Льготу СП сочло недостаточно обоснованной на фоне роста мировых цен — средняя цена золота в 2025 году достигла $3442 за унцию, что на 91% выше уровня 2021 года.

Аналитики поддерживают идею долгосрочных правил, но предупреждают, что чрезмерный рост нагрузки может ухудшить экономику сложных месторождений. По их мнению, резкое повышение налогов способно снизить рентабельность проектов с высокой себестоимостью добычи.