Как возрождение Болгара стало всенародным проектом

В эти дни мусульмане России отмечают 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией: основные торжества проходят в Болгаре — месте, где произошли эпохальные события

Фото: Михаил Козловский

Святыня, место, сакральное для каждого, кто считает себя татарином и мусульманином. Болгар — город, в котором в 922 году, согласно сохранившимся до наших дней историческим свидетельствам, произошло событие, ставшее поворотным в истории многих народов, сегодня являющихся частью многонациональной России: принятие ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарией. Еще 12 лет назад остатки некогда величественного города представляли собой разрушающиеся под воздействием времени, ветров и капризов природы руины. Как изменился древний город сегодня и какова значимость Болгара — в материале «Реального времени».

Преображение Болгара

Сегодня Болгар (Спасский район Татарстана) вновь, как и века назад — крупный религиозный и научный центр, который находится под охраной ЮНЕСКО, а значит признанный историко-культурным объектом мирового значения. А еще он — точка туристического притяжения и настоящая жемчужина на карте Татарстана и России, вдобавок ко всему способная покорить природными красотами.

В июне 2014 года принято решение о включении Болгарского городища в список объектов Всемирного наследия, охраняемых ЮНЕСКО. Фото: trip-guru.ru

А ведь всего менее полутора десятков лет назад он представлял собой довольно печальное зрелище: врастающие в землю, осыпающиеся руинизированные остатки исторических построек в окружении полей и покосившихся от времени избушек. При этом Болгар издавна оставался своеобразным «местом силы» в памяти татар и всех мусульман Поволжья, Урала и Сибири. В 1989 году по инициативе Талгата Таджуддина появилась традиция ежегодно собираться здесь, которая трепетно соблюдается верующими до сих пор.

Все изменилось в 2010 году, когда с одобрения и при поддержке федерального правительства и лично Владимира Путина, при активном участии руководства, бизнеса и населения республики, созданный первым президентом Татарстана — Государственным советником республики Минтимером Шаймиевым Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан приступил к миссии по реставрации и облагораживанию сразу двух историко-культурных объектов: мусульманской святыни — древнего Болгара и православного остров-града Свияжск.

До начала работы фонда «Возрождение», уникальные объекты исторической архитектуры были в плачевном состоянии. Фото: pastvu.com

— Почему я так рьяно, что ли, взялся за это дело, уходя с поста президента республики в начале 2010 года? — в одном из интервью «Реальному времени» рассказывал сам Минтимер Шарипович. — Вопрос о Болгаре и Свияжске я поднял перед Владимиром Владимировичем Путиным, он тогда был председателем правительства страны. Это памятники не республиканского, а федерального значения. Тогда федеральный бюджет выделял на их поддержание всего лишь по 18—20 млн рублей в год. Этих денег не хватало даже для приостановления процесса разрушения. Мы серьезно подготовились к встрече с Путиным. Конечно, сначала мы посоветовались у себя в республике и решили, что во время разговора скажем, что необходимо финансирование увеличить, поэтому беремся за восстановление… на паритете, то есть сколько вы дадите, столько же и мы вложим. Так был поставлен вопрос на встрече с Путиным в Москве в декабре 2009 года. Я аргументированно изложил ему наше предложение. И я должен сказать, что Владимир Владимирович сходу принял решение, расспросив, кому поручить. Я говорю: Кудрину и Авдееву. Кудрин — министр финансов, Авдеев — министр культуры в те времена.

В интервью «Реальному времени» Минтимер Шаймиев рассказал о том, как было принято решение о начале работ по возрождению Болгара. Фото: Роман Хасаев

Откладывать дела в долгий ящик в Татарстане не привыкли. Работа закипела сразу, причем по всем фронтам: изыскания, археология, укрепление, консервация… И точно так же, как и несколькими годами раньше в вопросе восстановления Казанского кремля и соседствующих на его территории мечети «Кул Шариф» и Благовещенского собора, к важному и благородному делу присоединились благотворители.

Владимир Путин сразу поддержал идею возрождения Болгара и Свияжска в Татарстане. И сам не раз бывал на этих объектах. Фото: Михаил Козловский

— Никто никого не обязывает: когда люди чувствуют, что благотворительные средства идут в дело, и видят результат, дело спорится. Крупные компании выделяют значительные суммы, по сути дела, третья часть из того, что мы расходуем, даже чуть больше — это благотворительные взносы крупных компаний и населения, — подчеркнул тогда Минтимер Шаймиев. В числе тех, кто активно участвовал в восстановлении памятников и средствами, и физически — крупнейшие компании не только Татарстана, но и России. В том числе ТАИФ, «Татнефть», «Лукойл», РЖД, Сбербанк. Многие практически на постоянной основе ежемесячно перечисляли средства.

ТАИФ — одним из первых активно подержал проекты фонда «Возрождение». Фото: tatarstan.ru

Нельзя умалять и участие частных лиц. За годы, что шла масштабная работа, едва ли не каждый житель республики, вне зависимости от национальности, вероисповедания и возраста, так или иначе, принял участие в этих процессах. Имя каждого внесено в Книгу Благотворителей. Новый том издания выходил ежегодно. Интересный момент: самому пожилому благотворителю — более века. Самому младшему — день от роду. Родные новорожденного сделали пожертвование едва узнали о счастливом событии в семье. Еще один важный момент: руководители компаний, уже являющихся благотворителями, часто делали еще и личные взносы в важное и нужное дело.

Возрождение Болгара стало всенародным деянием — уверен Радик Салихов. Фото: Максим Платонов

— На протяжении столетий Болгар был и оставался в памяти людей духовным маяком, символом идентичности, ассоциации себя с Родиной. Тахаллус аль-Булгари у многих наших ученых и общественных деятелей XVII—XX веков существовал. Всегда невзирая на смену государственности: Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство, Российское государство — эта связь с Болгаром никогда не прерывалась, всегда оставалась с нами. Этот немеркнущий символ духовности народа, истории, культуры, этот город — в сердце каждого татарина, в сердце каждого мусульманина. Отсюда и тот энтузиазм, который охватил, не побоюсь такого сказать, всю нашу страну, когда начались масштабные работы по реконструкции, реставрации, музеефикации, сохранению этого бесценного наследия. Люди, предприятия, отдельные граждане, бизнесмены, пенсионеры делали свой посильный вклад от чистого сердца на это благое дело. Возрождение Болгара стало всенародным деянием, всенародным проектом, еще больше поспособствовавшим укреплению нашего национального самосознания, республиканского, российского патриотизма, любви к нашей истории, — поделился мнением с журналистом «Реального времени» директор Института истории им. Ш. Марджани, доктор исторических наук, член попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Радик Салихов.

Одно из наиболее развитых государств раннего средневековья

Согласно историческим трактатам, зарождение Волжской Булгарии как государства состоялось на границе XIII—IX веков, а уже к XI веку государство считалось одним из наиболее развитых на территории Евразийского континента.

Город Болгар, первое упоминание о котором в арабских письменных источниках встречается в X веке, был первой столицей государства, раскинувшегося на территориях, сегодня охватывающих пять российских регионов: республики Татарстан и Удмуртию, Ульяновскую, Пензенскую и Самарскую области. На настоящее время археологами обнаружены 190 городищ и 900 селищ Волжской, или как ее еще называли, Серебряной Булгарии.

Именно в Болгаре 1100 лет назад ислам был добровольно принят Волжской Булгарией в качестве государственной религии. Фото: samddn.ru

И именно Болгар сыграл важнейшую историческую роль в судьбе мусульман современной России, став местом, где в 922 году на государственном уровне, добровольно ислам был принят как государственная религия.

Позже Болгар уступил роль столицы Биляру — на тот момент одному из крупнейших городов Европы. Его площадь превышала 800 гектаров, а сам он еще долгое время оставался важнейшим торговым центром и торговым портом Волжской Булгарии.

Булгария была государством оседлой культуры, богатым на мастеров-ремесленников и с активно развивавшейся наукой. Фото: Олег Тихонов

— Это было одно из самых высокоразвитых государств Восточной Европы того времени. Принятие монотеистической религии 1100 лет назад еще более способствовало экономическому расцвету этого государства. Булгары — предки татар — были народом оседлой культуры, земледельческой культуры. Это такой синкретизм был. Кроме этого булгары проявляли себя в качестве искусных ремесленников того времени. Ювелирные украшения, вызывающие восхищение и сегодня, оружие, посуда… очень много направлений изделий для жизненного, военного обихода создавались руками местных мастеров и часто именно на основе местных же материалов. Это была очень разнообразная экономика, которая опиралась еще и на фактор международной торговли. Ведь Болгар находился на перекрестке торговых путей того времени. Великий Волжский путь, Великий пушной путь… Не случайно именно в Болгаре встречались торговцы из Средней Азии и с Востока, из Европы, и происходил обмен товарами и одновременно такой цивилизационный обмен, — отмечает Радик Салихов.

Музейные фонды Болгара хранят бесценные сокровища: свидетельства высокоразвитой культуры Волжской Булгарии. Фото: president.tatarstan.ru

В 1236 году прекрасный город был сожжен во время монгольского вторжения, под предводительством хана Бату. Но история на этом не окончилась: на его месте сначала расположилась временная ставка хана, а позже возродившийся Болгар стал центром одной из провинций Золотой Орды. Ну а сегодня древний город вновь переживает возрождение.

Познакомиться с Болгаром за день — невозможно

В этом уверен не только директор института Истории им. Ш. Марджани Радик Салихов, но и те, кто уже успел хотя бы раз побывать на этой прекрасной земле, буквально дышащей историей.

Подходящих к Болгару водным путем, встречает Памятный знак. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Если выбрать водный путь, то уже на подходе к причалу гостей встречает белоснежный, увенчанный золотым куполом Памятный знак. Это не просто символ, но и хранитель богатой коллекции уникальных экспонатов, рассказывающих об истории Великой Булгарии и проживавшего здесь народа.

Перед поднявшимися на склон открывается величественная панорама огромного города с частично реставрированными, а частично законсервированными в сохранившемся до наших дней состоянии объектами: минареты, Черная и Белая палаты, ханский дворец, остатки оборонительного вала… Только для того, чтобы обойти всю эту территорию потребуются часы. Чтобы познакомиться с ними ближе — дни. А еще ремесленные мастерские и музеи, в том числе уникальный по своей сути «Музей хлеба».

Булгария была житницей Поволжья — богатой культуре земледелия посвящен «Музей хлеба». Фото: Михаил Козловский

— Открытие музея хлеба — тоже очень верный и правильный подход. Он абсолютно верен и научен, потому что возникновение и Болгара, и других городов — всей нашей городской культуры, аграрной культуры, ремесленной культуры раннего средневековья, мы прочно связываем с возникновением Волжской Булгарии, — подчеркивает Радик Салихов. И добавляет: — И в период Волжской Булгарии, и в период Золотой Орды, и в последующие периоды этот край всегда был житницей, очень богатой хлебом. Пшеница, рожь, другие культуры, были важным элементом торговли между государствами. Волжская Булгария, как известно, отправляла зерно в древнерусские княжества, порой спасая их от голода.

Украшением примыкающей к Болгару территории стала Белая мечеть. А за ней расположилась первая и единственная сегодня в России исламская академия. Первый камень в ее основание был заложен в мае 2016 года, а уже в сентябре 2017-го она распахнула свои двери для шакирдов.

Украшение булгарской земли — Белая мечеть. Фото: shaimiev.tatarstan

— Строительство Болгарской исламской академии — это тоже процесс возрождения. Болгар и в средневековье являлся одним из крупнейших центров мусульманской образованности, мусульманской учености. Из исторических документов мы знаем, что здесь существовали крупные медресе, здесь работали выдающиеся богословы и обучались шакирды из различных уголков евразийского континента тюрко-мусульманского мира. Пэтому строительство Болгарской исламской академии имеет очень прочные исторические основы, — подчеркнул в интервью «Реальному времени» Радик Салихов.

В 2016 году, при участии ТАИФа началось строительство Болгарской исламской академии. Фото: president.tatarstan.ru

Сам Минтимер Шаймиев отмечал:

— В 2015 году было совещание в Уфе, Владимир Путин выразил пожелание, чтобы и в России было образовательное учреждение, которое позволило бы получать высшее образование (магистратура, докторантура) в религиозной сфере, готовить наших богословов, в которых нуждается современное общество. Такой опыт, какой имеет Республика Татарстан по части мирного проживания, очень востребован. Болгарская исламская академия — место для воспитания и обучения духовных лиц Татарстана, России и мира. Место популяризации ханафитского учения как наиболее толерантной религиозной правовой школы. Земля, вобравшая в себя многолетнюю историю и ставшая важной вехой в принятии татарами Ислама.



Строительство академии тоже велось при активной поддержке благотворителей, в том числе компаний Группы ТАИФ.

В сентябре 2017 года, Болгарская исламская академия набрала на обучение первых шакирдов. Фото: president.tatarstan.ru

Впрочем, Болгар сегодня — не только историко-культурный, и не только религиозный центр. Это еще и центр научной мысли и современных исследовательских работ — утверждает Радик Салихов.

— Там построена сейчас очень хорошая археологическая база, где на очень высоком научном уровне работает Музей болгарской цивилизации, это место постоянного базирования научных институтов — не только Республики Татарстан, но и Российской академии наук. Это место, где сотрудничают ученые, представляющие самые разные отрасли знаний — от специалистов по архитектуре до археологов и представителей естественно научных дисциплин. То есть Болгар — это комплексный центр научных исследований, где с одной стороны возрождена очень сильная мусульманская научная составляющая, а с другой стороны — комплекс гуманитарных наук, археологической науки, все то, что помогает сохранять, изучать и популяризировать это древнее наследите Болгара.

Компании Группы ТАИФ приняли активное участие в строительстве на булгарской земле современного гостиничного комплекса, повысившего туристическую привлекательность Болгара. Фото: tatarstan.ru

А если добавить к историко-культурным, религиозным и научным объектам еще и красивейшую природу — лес, речную ширь, благоустроенную набережную с множеством архитектурных форм, — то уезжать из Болгара, едва начав знакомство с ним, точно не захочется. И именно поэтому, немного в стороне, за пределами исторической охранной зоны, на средства татарстанских благотворителей, одним из наиболее активных среди которых был и остается ТАИФ, вырос пятизвездочный гостиничный комплекс, получивший имя прославленного булгарского поэта Кул Гали.

Гостиничный комплекс был назван в честь известного булгарского поэта Кул Гали. Фото: reghotel.com

— На мой взгляд, строительство отеля «Кул Гали» — очень верное решение и по стилизованному архитектурному решению, и по месту расположения, и по уровню сервиса. Такие природные красоты, ландшафты, исторические объекты... Чтобы успеть осмотреть все, можно остаться на несколько дней и насладиться одним из красивейших мест Татарстана. Развитие внутреннего туризма, познавательного туризма — это тренд настоящего. Думаю, что в скором времени, с ростом потока гостей в Болгар, даже этой гостиницы может не хватить и придется строить еще. Уверен, что подобные гостиницы, и не одну, а рассчитанные на разные предпочтения гостей, нужно строить во всех центрах туристического притяжения нашей республики. Это очень правильный подход — люди должны получать тот же уровень сервиса и подход, к которому привыкли за границей, — считает Радик Салихов.

21 мая 2022 года в Болгаре с размахом пройдет празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Фото: Роман Хасаев

В эту субботу, 21 мая 2022 года, Болгар вновь собирает гостей на традиционный праздник «Изге Болгар жыены» («Собрание в Священном Болгаре»). Это произойдет в день принятия ислама — события, которое историки относят к тем, что имеют цивилизационный масштаб и мировое значение. Недаром в этот день в древний город съезжаются мусульмане не только со всего Татарстана и близлежащих регионов, но и со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Уже традицией стало и то, что к числу гостей праздника присоединяются и многочисленные участники Международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit».

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Михаил Козловский

Пресс-центр АО «УК «ТАИФ»

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Михаил Козловский

Михаил Козловский

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Пресс-центр АО «УК «ТАИФ»

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