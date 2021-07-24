Рустам Минниханов наградил руководство АО «ТАИФ» за вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери

Фото: пресс-служба президента РТ

Председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов награжден благодарственным письмом президента Татарстана за большой вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. В тексте письма в числе прочего говорится:



«Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери служит благородному делу восстановления исторической справедливости, развития духовности и укрепления традиционных ценностей. Возрождая свои религиозные святыни, мы не только отдаем дань прошлому, но и созидаем будущее. Отрадно, что Ваша деятельность является этому ярким примером!».

На церемонии награждения присутствовал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Помимо председателя совета директоров АО «ТАИФ», благодарственные письма от президента получили митрополит Кирилл, помощник президента РТ Камиль Исхаков, первый замглавы Казани Денис Калинкин и другие деятели.

Напомним, вручение государственных наград Республики Татарстан за вклад в воссоздание собора состоялось сегодня в Доме правительства РТ.