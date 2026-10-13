Татарстан вошел в топ-10 регионов по продажам электронных полисов ОСАГО

Электронные полисы занимают 82% от всех проданных за девять месяцев полисов ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

Продажи электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) в сентябре 2026 года достигли рекордных значений за год и составили 5,3 млн штук — на 43,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего за девять месяцев 2026 года в России продано 43,3 млн таких полисов, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Электронные полисы занимают 82% от всех проданных за девять месяцев полисов ОСАГО. В топ-10 регионов по продажам е-ОСАГО с января по сентябрь 2026 года Татарстан занял восьмое место: в республике оформили 1,14 млн электронных полисов — 2,6% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России. Впереди только Москва (4,7 млн полисов, 10,8%), Московская область (3,4 млн, 7,8%), Краснодарский край (2,4 млн, 5,5%), Санкт-Петербург (2,2 млн, 5%), Свердловская (1,6 млн, 3,8%), Челябинская (1,2 млн, 2,7%) и Самарская области (1,15 млн, 2,6%). Замыкают десятку Новосибирская область (1,14 млн, 2,6%) и Башкортостан (1,08 млн, 2,5%). На десять регионов-лидеров пришлось 46% от всех продаж электронных полисов обязательной автогражданки.

«Цифровизация ОСАГО — это устойчивый тренд. Электронный документ невозможно потерять или испортить, он всегда под рукой. Спрос на такой формат только растет, как в долгосрочной перспективе, так и от квартала к кварталу: в первом квартале 2026 года мы продали 12,7 млн полисов е-ОСАГО, во втором — 14,9 млн, а в третьем — уже 15,7 млн», — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Дмитрий Зайцев