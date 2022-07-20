«Пирамида» у стен Кремля: уникальная площадка в сердце Казани

Выйдя на кремлевский холм и увидев под ним уникальное здание, мало кто из гостей Казани обходится без возгласа «Ух ты! А это что такое?». Это «Пирамида». Культурно-развлекательный комплекс, который вот уже 20 лет украшает собой пространство в сердце Казани. Ее уникальный концертный зал-«трансформер» видел на своей сцене самых разноплановых музыкантов: легендарную Патрисию Каас и не менее легендарную Ханию Фархи, принимал рокеров в коже и заклепках и исполнителей классики во фраках и бабочках. А вне концертов сюда может зайти любой турист или казанец — пообедать и поужинать в ресторане «Пирамида», сделать стрижку в салоне красоты. О возможностях «Пирамиды» рассказывает ее руководитель — Венера Сабирова.

Гордость Минтимера Шаймиева и восхищение Бориса Ельцина

На вопрос «А что это за здание?» сразу ответить сложно. Ведь здесь объединены разные возможности:

концертная площадка;

уникальный видовой ресторан, аналогов которому в Казани нет;

кондитерская-пекарня, где изготавливают выпечку ручной работы и потрясающие кондитерские изделия;

мультиформатные площадки для проведения разнообразных мероприятий — от выездной регистрации брака до деловых мероприятий внутрироссийского масштаба на самом высоком уровне; от республиканского пресс-центра во время выборов (было здесь и такое) до выпускного бала;

салон красоты с высококлассной техникой и опытными мастерами.

«Площадка действительно уникальна», — говорит Венера Сабирова

Руководитель КРК «Пирамида» Венера Сабирова вспоминает в беседе с «Реальным временем»:

— Площадка действительно уникальна. Это первый многофункциональный комплекс в республике. Раньше таких не строили. Сейчас стало появляться много комплексов, где все сосредоточено в одном месте: и питание, и одежда, и развлечения. А мы тогда были первыми. Это уникальный проект. Борис Ельцин, который в 2002 году открывал комплекс, тогда сказал: «Я много стран объездил, но такой площадки еще не видел». Действительно, произведений архитектуры такого формата в России больше нет.

А мы добавим, что Минтимер Шаймиев, который вместе с экс-президентом России открывал «Пирамиду», назвал ее «символом наших устремлений». Действительно, символично: здание, сверкающее под ярким солнцем стеклянными панелями, устремлено к небу стройной вершиной.

Элитарность для высоких гостей и доступность для каждого горожанина

Как рассказывает Венера Сабирова, перед строителями стояла задача создать в городе место, где можно было бы не только регулярно оказывать услуги горожанам и туристам, но и встречать гостей самого высокого уровня, проводить международные саммиты, слеты, фестивали и мероприятия под эгидой федеральных властей или президента Татарстана. Это сейчас в Казани есть несколько достойных площадок, выбрать есть из чего. Но «Пирамида» в 2002 году была первой, и она до сих пор держит марку: здесь постоянно проходят мероприятия на высшем уровне, в том числе с участием президента республики и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Международные саммиты, церемонии открытия и закрытия различных мероприятий, банкеты, праздники, совещания, встречи... Собственный ресторан позволяет предоставлять безупречное фуршетное и банкетное сопровождение. Так что «Пирамиду» и по сей день можно назвать элитарным местом, которое регулярно встречает высоких гостей. Венера Сабирова обращает внимание на акцентные архитектурные детали, которые помогают создавать эту атмосферу престижности:

— Например, площадки с такой парадной лестницей ни у кого больше нет. Мы предоставляем возможность красиво подняться по лестнице, по красной ковровой дорожке, а встречать вас будут девушки в красивых национальных костюмах, рядом будут развеваться флаги… Это есть только у нас.

Перед взором тех, кто сидит за столиком ресторана «Пирамида», тянется белоснежная древняя стена, за ней вырастают величественные купола мечети «Кул-Шариф»

Доступность для каждого горожанина

А вот горожане и гости Казани зачастую и не догадываются, что сюда можно прийти не только в день концерта «согласно купленным билетам», но и в любое другое время (за исключением тех дней, когда площадка забронирована под мероприятие). Здесь открываются хорошие возможности с пользой и удовольствием провести время.

Ресторан «Пирамида» открывает свои двери с самого утра до позднего вечера, и каждый желающий может зайти на бизнес-ланч или на ужин. Ресторан находится на вершине комплекса, у него панорамное остекление, и отсюда открывается вид на Кремль с такого ракурса, с какого нельзя увидеть ни с одной другой точки в городе. Перед взором тех, кто сидит за столиком, тянется белоснежная древняя стена, за ней вырастают величественные купола мечети «Кул-Шариф», рядом виднеются нарядные купола Благовещенского собора… Кремль рядом — только протяни руку. Этот эффект близости достигается тем, что уровень высоты, на котором находится ресторан и его терраса, не так низок, чтобы смотреть на купола и башни снизу вверх, но и не так высок, чтобы любоваться ими как игрушечными. Ресторан располагает балконами и террасой — с них казанцы и гости столицы могут сделать самые эффектные фотографии! А кроме красивых видов, в нем предлагаются замечательные блюда.

Каждый день открыт для гостей салон красоты в «Пирамиде»: здесь вам сделают модную стрижку, проведут сеанс профессионального массажа и косметические процедуры. Мастера салона имеют многочисленные дипломы, подтверждающие высокий уровень их искусства, и работают на высококлассной косметике от ведущих производителей. Чем не повод прийти в одно из самых удивительных зданий города?

Салон красоты в «Пирамиде» каждый день открыт для гостей

6 причин провести идеальное торжество в «Пирамиде»

Сейчас, когда в городе отшумели последние школьные выпускные, вновь всколыхнулась молва о возможностях «Пирамиды». И они действительно безграничные: каждый год здесь отмечают свой праздник самые рейтинговые школы города, и каждый следующий год они возвращаются именно на эту площадку. Причин тому множество.

Уникальное расположение. Не секрет, что после выпускного вечера редко какой новоявленный обладатель аттестата едет домой. Вчерашние школьники гуляют до рассвета. И делают это в сердце города, чтобы провести волшебные мгновения в знаковых локациях Казани. Выйдя из «Пирамиды», человек в них и оказывается — ехать никуда не нужно.

Доступный ценник и на банкетное меню, и на аренду зала. Венера Сабирова рассказывает, что, несмотря на подорожание продуктов, здесь удерживают прежние цены на угощение гостей: средний чек банкетного меню начинается от 2 500 рублей на человека, фуршетного — от 1 300 рублей.

Организаторы любого праздника могут претворить здесь свои самые смелые идеи и фантазии

— У нас и аренда зала не такая высокая, полная аренда стоит 260 тысяч рублей. Но под выпускные вечера мы устанавливаем специальную цену до 155 тысяч — стараемся подстраиваться и под школьные, и под студенческие праздники. Порой, начиная с нами разговор, родители побаиваются, что у нас дорого. Но приходите и посмотрите сами: у нас доступные условия! — говорит руководитель КРК «Пирамида».

Наличие собственной кухни дает возможность реализовать любое пожелание, вплоть до воспроизведения национальной кухни определенной страны под тематическую вечеринку (скажем, грузинскую или узбекскую — команда ресторана справится с любым запросом!).

Организаторы любого праздника могут претворить здесь свои самые смелые идеи и фантазии. Заходя в зал для торжеств, гость увидит широкое нарядно оформленное фойе: в нем можно устроить фуршет и даже посадить оркестр — все под запрос. Сам праздник можно провести и в ресторане, и в концертном зале, где тоже можно организовать фуршет или банкет.

Представьте, как романтично жениться под цветочной аркой, на открытом воздухе, когда прямо перед вами вырастает величественная панорама Кремля…

Если речь идет о свадебном торжестве, в летний сезон на террасе ресторана доступна услуга выездной регистрации брака. Свадебная фотосессия в «Пирамиде» — уже само по себе событие. А представьте еще, как романтично жениться под цветочной аркой, на открытом воздухе, когда прямо перед вами вырастает величественная панорама Кремля… А после террасы молодожены могут спуститься в торжественный зал и отпраздновать рождение своей семьи. Таким образом, «Пирамида» предоставляет возможность провести свадьбу «от и до», не выходя из комплекса, с момента регистрации до момента ухода последнего гостя.

Вместимость площадки КРК «Пирамида» позволяет принять мероприятие любого масштаба: на площадке МФЗ можно провести дискотеку на 1 700 человек или организовать 1 130 посадочных мест; устроить банкет до 500 человек, фуршет — до 1 000 гостей. В комплексе два VIP-зала для организации мероприятия на 12—14 человек. Это помещения с большим столом, удобными диванами и выходом на террасу и в концертный зал. Они зачастую арендуются под переговоры, если проходит какое-либо мероприятие, но их можно забронировать и под банкет.

«Что клиент хочет, то мы и приготовим!»

Какой праздник без вкусной кухни? Ресторан «Пирамида» — это не только уникальные виды, но и национальная татарская классика, и популярная европейская кухня в яркой подаче. Повара ресторана умело миксуют гастрономические тенденции и под особый заказ могут подать национальное блюдо в европейском оформлении или, наоборот, мировую классику в татарском колорите.

В меню представлены и национальная татарская классика, и популярная европейская кухня

Венера Сабирова обращает внимание:

— Все, что предлагаем нашим гостям, мы готовим сами. У нас свое кондитерское производство. Хлеб, торты, десерты, пироги — все делается у нас. Мы разработали фирменные десерты, у нас есть свои секреты. У нас можно заказать торт на любой вкус и по любому эскизу — причем не только под банкеты, которые проводятся у нас. Любой горожанин может позвонить и заказать нашим кондитерам торт к торжеству. Наша особая «фишка» — конечно же, национальная кухня. У нас строго выполняются стандарты халяль. Все продукты — фермерского производства. Можем вспомнить и старинные рецепты: к примеру, бэлеш предлагаем не только с картофелем, но и с полбой, тоже очень интересно получается. Можем и гуся приготовить. Национальная татарская кухня у нас представлена в полном объеме и в совершенстве. Чего клиент захочет — то мы и сделаем. Мы ведь показываем лицо города, лицо республики. И наши повара никогда не подведут!

Есть в городе места, где можно попробовать круассаны, сметанники, эчпочмаки, бэлеши от поваров КРК «Пирамида». Они поставляются на заправки сети «ТАИФ-НК АЗС». В остальном все готовится под конкретные пожелания гостя — под заказ для клиента, для банкета на мероприятие или по меню для гостей ресторана.

«Ради этого мы работаем — чтобы люди, побывав здесь, ушли довольными»

Отдельная гордость «Пирамиды» — многофункциональный концертный зал. Он единственный в Казани сделан в форме амфитеатра, да еще и трансформируется практически под любую задачу. Можно убрать ряды кресел и устроить огромную дискотеку или рок-тусовку. Можно чинно и благородно послушать классическую музыку в исполнении симфонического оркестра. Можно насладиться концертом любимого артиста татарской эстрады в формате «часть зала в креслах, остальные на танцполе». Среди татарских артистов дать концерт в «Пирамиде» считается особым шиком. А можно поприсутствовать на боксерском поединке — и это тоже можно организовать в МФЗ.

В «Пирамиде» выступающим предоставляются прожекторы и другие световые инструменты. На сцене установлен светодиодный экран, с помощью которого можно задать настроенческую доминанту всему залу.

Мультимодальный концертный зал позволяет воплощать в жизнь самые удивительные идеи

Венера Сабирова делает акцент именно на том, что здесь все достраивается, увеличивается, уменьшается, сдвигается — площадка преображается быстро, эффективно и до неузнаваемости. Мультимодальный концертный зал позволяет воплощать в жизнь самые удивительные идеи. И это поистине уникальное предложение ценится. Руководитель «Пирамиды» рассказывает:

— Здесь ежегодно проходят республиканские мероприятия — «Татар жыры», гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», вручение музыкальной премии «Болгар радиосы». На нашей площадке вручается премия «Студент года», проводят профессиональные праздники — День медика, День учителя, День энергетика. Есть у нас постоянные клиенты — крупные компании, которые выбирают нашу площадку для своих корпоративных банкетов — на Новый год, 8 Марта, профессиональные праздники.

На сегодняшний день «Пирамида» — это крупнейший в Поволжье культурно-развлекательный комплекс, который привлекает заслуженное внимание горожан и туристов.

— Я всегда говорю: «Наша работа — чтобы люди отдыхали». И когда проходят у нас мероприятия, все остаются в восторге. Ради этого мы работаем — чтобы люди, побывав здесь, ушли довольными. Чтоб им все понравилось, вне зависимости от того, зачем они сюда заходили — на концерт ли, выпить ли чашечку кофе, или же в салон сделать стрижку. У них должен остаться праздник на душе, — уверена Венера Сабирова.



Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева