Татарстанские депутаты получили посты в руководстве думских комитетов

Татарстан в IX созыве представляют 13 человек

Фото: Дарья Пинегина

Альфия Когогина из Татарстана стала первым зампредом Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ирек Богуславский сохранил должность заместителя председателя Комитета по контролю — сам комитет, как и в прошлой Думе, возглавляет еще один депутат от РТ, Олег Морозов. Кандидатуры утвердили на пленарном заседании.



Татарстан в IX созыве представляют 13 человек. Шесть прошли по одномандатным округам: Морозов, Когогина, Илья Вольфсон, Марат Нуриев и Марсель Шайдуллин — от «Единой России», Руслан Юсупов — от ЛДПР. Еще шестеро избраны по списку партии: Богуславский, Айдар Метшин, Анатолий Иванов, Зявдат Салихов, Руслан Гаджиев и Максим Топилин. Амир Хамитов прошел по списку «Новых людей» от объединенной группы Татарстана и Марий Эл.

Свои посты сохранили и двое других земляков: Топилин снова возглавил Комитет по экономической политике, Морозов — по контролю. Перемен добавили и кадровые перестановки прошлых лет: Ильдар Гильмутдинов, ранее занимавший пост первого зампреда Комитета по делам национальностей, в IX созыв не избирался, а экс-глава Комитета по культуре Елена Ямпольская в 2024 году ушла в администрацию президента.

Дмитрий Зайцев