В Татарстане одобрили законопроект о размещении торговых ларьков

Законопроект определяет особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности

Фото: Динар Фатыхов

Законопроект, который регулирует правила размещения нестационарных торговых объектов, одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Они рекомендовали Госсовету РТ принять проект закона «Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой деятельности в РТ» в первом и третьем чтениях.

— Законопроект носит системообразующий характер для отрасли и решает несколько ключевых задач. Во-первых, разграничиваются полномочия органов исполнительной власти Татарстана в области государственного регулирования торговой деятельности. Это позволит устранить пересечение функций, четко закрепить зоны ответственности каждого ведомства и обеспечить единообразие правоприменения на всей территории республики, — сказал председатель комитета Рягат Хусаинов, представляя документ.

Кроме того, по его словам, законопроект определяет особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. «Это одна из наиболее востребованных норм законопроекта, и ее особая актуальность связана с реалиями, с которыми сегодня сталкиваются наши муниципалитеты», — подчеркнул парламентарий.

Как показывает практика, такие объекты на частных участках размещаются фактически хаотично: собственник самостоятельно устанавливает киоски, павильоны и другие торговые объекты, отметил он. Хусаинов добавил, что именно муниципалитеты остро ощущают эту проблему. «На них лежит ответственность за благоустройство территорий, за сбалансированное и равномерное обеспечение населения торговыми объектами. При этом действующих рычагов воздействия на эту ситуацию у них практически нет. Обращение жителей и муниципалитетов по поводу неопределенности правил размещения таких объектов подтверждает, что вопрос требует законодательных решений именно на региональном уровне», — заметил председатель комитета.



Дмитрий Зайцев