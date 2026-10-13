Для реновации «Новой Портовой» в Казани достраивают подстанцию «Марина»

Готовность объекта — около 90%, подключение к сетям запланировано на следующий год

В Казани на улице Магистральной завершается строительство электроподстанции «Марина», которая обеспечит электроэнергией территорию реновации «Новая Портовая». Готовность объекта — около 90%, подключение к сетям запланировано на следующий год. Ход строительства осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

Подстанция мощностью 80 МВА создана для дальнейшего развития микрорайона: существующих электрических мощностей для перспективной застройки было недостаточно — дефицит превышал 32 МВт, а старые сети не отвечали требованиям II категории надежности для нового жилья и соцобъектов.



Подстанция представляет собой трехэтажное здание площадью 1 123 кв. м с индивидуальным дизайн-проектом: фасад оформят металлическими панелями с эффектом «водной ряби» — это отсылка к близости Волги и названию объекта. Оборудование разместят в закрытом контуре, что гарантирует акустическую и экологическую безопасность для будущих жителей. Работать объект будет в автоматизированном режиме при дежурстве двух специалистов.

Сейчас завершаются фасадные и внутренние отделочные работы, выполнены основные строительные конструкции и подготовлены кабельные проходы. Следующий этап — монтаж оборудования. Строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2026 года, после чего начнутся подключение и пусконаладка.

Реновация территории «Новой Портовой» на месте бывшей промзоны ведется с осени 2022 года. Старт работе дали раис Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. На участках планируется снос заброшенных и пустующих строений для возведения жилья, социальных объектов и благоустройства общественных пространств, началось обустройство набережной. Сейчас на территории идет строительство 20 домов в пяти жилых комплексах; одним из ключевых девелоперов проекта выступает группа компаний «СМУ-88». Первым реализованным объектом мастер-плана стала первая очередь жилого комплекса «Яналиф», введенная в эксплуатацию в январе 2026 года.

Дмитрий Зайцев