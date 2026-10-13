Спикер Госдумы Володин раскритиковал занижение показателей госпрограмм

По его словам, зафиксированы системные недостатки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости корректировки министерствами целевых показателей госпрограмм в течение года с их последующим перевыполнением.

По его словам, зафиксированы системные недостатки: недостижение отдельных результатов и занижение плановых значений, как это произошло в Минтруде, где показатель был скорректирован дважды, а затем перевыполнен более чем в два раза.

— Это непозволительно, недопустимо, — приводит слова Володина «Интерфакс» с заседания во вторник, где рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

взято с сайта duma.gov.ru

Спикер Госдумы предложил дать оценку этим министерствам и направить представление председателю правительства. Также он выразил надежду на поддержку Минфина, но подчеркнул, что профильным комитетам Госдумы также важно рассматривать эти вопросы.

Ранее Минцифры разъяснило подход к тарифам на связь после критики Володина.

Зульфат Шафигуллин