Спикер Госдумы Володин раскритиковал занижение показателей госпрограмм
По его словам, зафиксированы системные недостатки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости корректировки министерствами целевых показателей госпрограмм в течение года с их последующим перевыполнением.
По его словам, зафиксированы системные недостатки: недостижение отдельных результатов и занижение плановых значений, как это произошло в Минтруде, где показатель был скорректирован дважды, а затем перевыполнен более чем в два раза.
— Это непозволительно, недопустимо, — приводит слова Володина «Интерфакс» с заседания во вторник, где рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год.
Спикер Госдумы предложил дать оценку этим министерствам и направить представление председателю правительства. Также он выразил надежду на поддержку Минфина, но подчеркнул, что профильным комитетам Госдумы также важно рассматривать эти вопросы.
Ранее Минцифры разъяснило подход к тарифам на связь после критики Володина.
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