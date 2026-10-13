В части домов Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат воду

Причиной станет подключение вновь построенного водопровода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в нескольких домах Ново-Савиновского района на сутки прекратят подачу воды. Причиной станет подключение вновь построенного водопровода на улице Гаврилова к централизованным сетям.

Как сообщили в МУП «Водоканал», воды не будет с 9:00 16 октября до 9:00 17 октября по следующим адресам:

ул. Адоратского, 58б, 64, 66;

ул. Гаврилова, 56, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 77, 77, корп. 1, 2.

Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.

Дмитрий Зайцев