В части домов Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат воду
Причиной станет подключение вновь построенного водопровода
В Казани в нескольких домах Ново-Савиновского района на сутки прекратят подачу воды. Причиной станет подключение вновь построенного водопровода на улице Гаврилова к централизованным сетям.
Как сообщили в МУП «Водоканал», воды не будет с 9:00 16 октября до 9:00 17 октября по следующим адресам:
ул. Адоратского, 58б, 64, 66;
ул. Гаврилова, 56, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 77, 77, корп. 1, 2.
Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.
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