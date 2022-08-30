«Многие были бы казнены, если бы ИТ-парк не был готов ко Дню республики»

Какие возможности открывает перед татарстанцами новый ИТ-парк им. Башира Рамеева, открытый 30 августа

Фото: Максим Платонов

Самая большая по количеству мест киберспортивная арена в стране, детский ИТ-парк, коворкинг, офисы компаний-резидентов, стартап-хаб, открытые для всех желающих общественные пространства, самоиграющее пианино, капсула для сна и многое другое: сегодня, в День Татарстана, в Казани открыли новый ИТ-парк им. Башира Рамеева. В торжестве приняли участие президент республики Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, а также Бату Рамеев — племянник выдающегося изобретателя Башира Рамеева, имя которого носит объект. На высокотехнологичном открытии побывал и корреспондент «Реального времени».

Третий ИТ-парк для Татарстана



Новый ИТ-парк, названный в честь ученого-изобретателя Башира Рамеева — разработчика первых советских ЭВМ — стал уже третьим по счету в Татарстане. В 2009 году был открыт первый ИТ-парк в Казани, спустя три года — в Набережных Челнах. И вот через 10 лет, в Год цифровизации, объявленный президентом Татарстана, в столице республики по ул. Спартаковской, 2 появился новый ИТ-парк, построенный в рекордные сроки — всего за шесть месяцев. Он войдет в состав цифрового квартала под названием «Сан», который будет ограничен улицами Туфана Миннуллина, Петербургской, Пушкина, Артема Айдинова, Марселя Салимжанова. В этих пределах уже находятся ИТ-парк и технопарк «Идея», где размещаются современные технологические компании. В периметр проекта также войдут: новый бизнес-центр «Урбан», ТЦ «Сувар Плаза», где располагаются офисы «Яндекса» и разработчиков игр, а также «Школа 21» Сбербанка, позволяющая абсолютно бесплатно получить цифровую профессию.

Новый ИТ-парк состоит из двух блоков. Первый расположился на месте бывшего кожевенно-обувного комбината «Спартак», а второй построили рядом. Корпуса объединили переходом, в котором расположилось общественное пространство. Общая площадь нового ИТ-парка составляет 49,3 тысячи квадратных метров — это почти в 1,5 раза больше, чем существующий. Рабочих мест хватит более чем на 3 тысячи сотрудников. Главная цель проекта — способствовать развитию стартапов, ИТ-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов.

Полную реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» в целях создания новой площадки IТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили в 4 миллиарда рублей. Работы были возложены на ООО «Евростройхолдинг+».



Фото: Максим Платонов

«Центр притяжения ИТ-специалистов»

Соведущей церемонии открытия стала виртуальная помощница, а гостей праздника встречал творческий танцевальный коллектив в костюмах роботов. Кроме того, высокие гости дали старт проекту с помощью цифровой панели.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что открытие нового ИТ-парка — это одно из ключевых событий Года цифровизации в Татарстане.

— За шесть месяцев мы практически с нуля построили этот огромный красивый объект. Он расположился в прекрасном месте — на берегу Кабана. Уверен, ИТ-парк имени Рамеева станет центром притяжения ИТ-специалистов. Как мне сказали, уже есть огромное количество желающих разместиться и работать на этой площадке, — подчеркнул он. Глава республики также выразил уверенность, что ИТ-парк станет еще одной изюминкой столицы РТ, которой Казань будет гордиться.

По словам Минниханова, в настоящее время в сфере информационных технологий республики работают почти 2,7 тыс. компаний, это более 40 тыс. человек.

— Однако этого явно недостаточно. Уверен, новый ИТ-парк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий в республике и станет хорошей стартовой площадкой для молодежи, — считает президент Татарстана. Особо Минниханов отметил, что при реализации проекта большое внимание уделено развитию детей. Для этого создан детский ИТ-парк, где юные татарстанцы смогут формировать свои склонности к цифровым технологиям.

Фото: Максим Платонов

Как отметил президент республики, в инфраструктуру нового ИТ-парка вошла киберарена для проведения соревнований по киберспорту.

— Киберспорт по популярности фактически не уступает ведущим видам спорта, в том числе футболу. Молодежь в этом очень заинтересована. В 2024 году в Казани будет проведен турнир по «Играм Будущего». Мы к этому должны быть готовы, — убежден он.

Минниханов также выразил благодарность в адрес главы ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова.

— Строители — они все с изъянами, идеальных строителей просто нет. Но среди всех строителей Казилов один из лучших. Такая работа дорогого стоит, — заявил президент Татарстана. Подчеркнув, что ответственным за проект был вице-премьер — глава аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров, Минниханов назвал его мечом партии и пошутил: «Многие были бы казнены, если бы этот объект не был готов в срок».

В свою очередь, глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что ежегодно 30 августа в республике открываются очень значимые объекты. «Меня переполняет гордость, что ранее я тоже ежегодно принимал участие в открытии объектов в республике. Это первый ИТ-парк РТ, в строительстве которого я не принимал участия. Ну, видимо, он получился лучше остальных», — пошутил бывший глава Минстроя Татарстана. На это Минниханов возразил, что мысленно Файзуллин всегда был с республикой, а все нормативные документы федерального Минстроя заложены в объект. Федеральный министр поблагодарил строителей и проектировщиков, которые дают гигантский результат на территории республики, а также высоко оценил качество выполненных работ.

Фото: Максим Платонов

Руководитель ООО «Технократия», технологический предприниматель Булат Ганиев рассказал, почему не уехал из страны для реализации своей мечты — создания.

— Появилось ощущение, что возможно все, и возможно у себя дома. Это ощущение не появилось само по себе, и как предприниматели мы это прекрасно понимаем. Все это время республика активно инвестировала в инфраструктуру, среду и людей. И сделала все, чтобы молодое поколение ИТ-предпринимателей могло строить бизнесы здесь, жить здесь и инвестировать здесь, — отметил он и выразил надежду, что новый ИТ-парк подарит много ярких имен предпринимательской истории, а Татарстану — проценты ВВП и поводы для гордости.

После торжественных речей для гостей провели экскурсию по новому объекту. С начинкой ИТ-парка также смогли ознакомиться и представители СМИ.

Первый этаж открыт для всех

Не надо думать, что новый ИТ-парк — пространство только лишь для продвинутых айтишников. Первый этаж объекта сделали доступным абсолютно для всех желающих. Гостей здесь встречает самоиграющее пианино, стенд с тумблерами, нажав на которые можно создать картину — сегодня это был герб Татарстана, — различные кафе и рестораны, магазин без продавца, сеть химчисток и т.д. Есть здесь и зал функциональных тренировок, где можно заниматься растяжкой, боксом и другими видами спорта.

Фото: Максим Платонов

Изюминка первого этажа — «Киберпарк Арена», работающая на коммерческой основе. Уже 25 сентября она станет местом проведения Кубка президента РТ по киберспорту «Киберпарк 2022». В киберспортивной арене, под которую отвели свыше 1 тыс. квадратных метров, могут одновременно находиться порядка 600 человек. Здесь предусмотрено 110 игровых мест — отныне это самая большая по количеству игровых мест киберарена в стране. Для желающих заняться киберспортом предусмотрен средний тариф по рынку — 80—90 рублей в час.

В киберарене представлены различные виды дисциплин, но по большей части ребята здесь играют в Dota. Многие могут найти здесь свою команду и объединиться для достижения успеха в виртуальных играх. В киберарене есть различные помещения, например, Bootcamp для пяти игроков, Friends room для двоих, стримерская для трансляции компьютерных игр для зрителей на большом экране в HD-формате. Есть и общая зона, куда выходит трансляция из стримерской, также предусмотрены зрительские места. Присутствует и специальная комната, где можно играть на консолях — это территория для шумных игр, где можно от души покричать, когда кто-то забил гол.

Фото: Максим Платонов

На первом же этаже расположен детский ИТ-парк. Для юных посетителей созданы различные образовательные пространства по робототехнике, биотеху, 3D-моделированию, программированию, прототипированию. Планируется, что ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать детский ИТ-парк бесплатно. В холле, помимо стандартного ресепшена, предусмотрены зоны для ожидания родителей и активных игр детей, в частности аэрохоккея и Lego. Есть детская комната для самых маленьких, где резиденты ИТ-парка могут оставить своих детей с аниматором и воспитателем, чтобы провести, например, совещание. В мастерской все создано для того, чтобы дети учились работать руками, а не только программировать. Присутствуют также кухня с элементами умного дома, где детей учат готовить различные блюда, зона виртуальной и дополненной реальности для обучения VR-технологиям. В помещении с современными лазерными, фрезерными станками дети могут создавать прототипы, изготавливать сувенирную продукцию. Есть и зона робототехники, где дети от 5 до 18 лет могут обучиться как основам, так и сложнейшим аспектам. Сегодня здесь были представлены робототехнические проекты — левитирующий поезд, робот, помогающий самым маленьким ребятам разучить буквы.

В детском ИТ-парке планируют открыть первую школу цифрового искусства. А специально для лаборатории биотех закупили интерактивный анатомический стол «Пирогов». Здесь также внедрены датчики измерения показателей человеческого тела, умные теплицы, таким образом, робототехника переплетается с биологией, анатомией. На базе аэрокосмического клуба планируют изучать ракетостроение, авиастроение, а на следующий год запланирован запуск спутника участниками детского ИТ-парка. Кроме того, предусмотрен класс предпринимательства.

Фото: Максим Платонов

Одна из основных задумок — объединение детей внутри ИТ-парка в команды для разработки и реализации различных проектов. Ожидается, что пропускная способность детского ИТ-парка составит около 3 000 человек в месяц, а в год его будут посещать порядка 50 тысяч человек. Одновременно же на локациях могут находиться около 100 человек.

От цифровой библиотеки до стартап-хаба

Второй этаж насыщен различной «начинкой» ничуть не меньше первого. Здесь расположен большой конференц-зал на 600 человек, а также террасы, офисы, коворкинг на 108 рабочих мест и цифровая библиотека, куда можно заходить только сняв обувь — там гостей встречает единственная в Казани капсула для сна. Коворкинг открыт не только для специалистов в сфере ИТ, но и представителей других сфер бизнеса. Для удобства предусмотрены переговорные комнаты, спортивная зона для снятия стресса, обеденная зона.

Стартап-хаб или своеобразный бизнес-инкубатор — многофункциональная площадка для привлечения стартапов из России и других стран. В частности, заинтересованность уже проявили представители Ирана и Казахстана. Однако, по условиям, компания должна иметь юридическое лицо в Татарстане. В стартап-хабе будут находиться четыре основных кластера: спортивный, медицинский, промышленный и ИТ. Причем спортивный кластер — совершенно новый формат, запущенный в России впервые. Ранее он функционировал только в США. В этом кластере уже есть первые резиденты с проектом по электронному измерению времени через радиоканалы благодаря специальным датчикам. Эта технология на 10% дешевле китайских аналогах, однако более точная.

Фото: Максим Платонов

Чтобы стать резидентом стартап-хаба, необходимо будет пройти отбор. Ближайший будет запущен через три недели. Экспертная группа определит первые 50 резидентов, которые начнут работу. При этом еще до начала конкурса порядка 100 стартапов уже заявили о своем желании стать резидентами. По статистике, 97% стартапов умирают в первый год своего существования, остальные 3% либо пересобираются, либо начинают продавать. Как рассчитывают создатели, стартап-хаб станет местом притяжения стартапов, которые будут греметь, а также местом формирования комьюнити,

С третьего этажа парк займут офисы для резидентов. Он станет площадкой Российского научного общества «Знание» и Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». Здесь откроются 11 лабораторий, три центра прототипирования, три современных лектория, четыре терминал-класса и ресурсный центр по дошкольному образованию. На площадке технопарка будут развиваться направления, связанные с аналитической химией, фундаментальной физикой, рентгенографией, генетикой, физиологией, альтернативной энергетикой, робототехническими системами, соревновательной робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, искусственным интеллектом, компьютерной графикой и автоматизированным проектированием.

За пять лет в технопарке планируют создать более 3 тысяч рабочих мест для 130 новых компаний. Условия будут созданы как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний.