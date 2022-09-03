В Альметьевске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню нефтяника

Фото: пресс-служба президента РТ

В Альметьевске проходят мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города. В торжественной части праздника принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель еготпресс-службы Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также сегодня в ходе рабочей поездки в Альметьевск Минниханов посетил новый полилингвальный комплекс «Адымнар», расположенный по ул. Рината Галеева, 20.

Фото: пресс-служба президента РТ

Кроме того, он принял участие в торжественном открытии школы искусств.

Фото: пресс-служба президента РТ

День нефтяника сегодня отпразднуют и в Нижнекамске. Хедлайнером станет певица Нюша. Праздничные мероприятия пройдут сразу на трех площадках: в парках «Солнечная поляна» и «Семья», а также в сквере им. Лемаева. Они стартовали в 10 утра и продлятся до 22.00, завершившись праздничным салютом. Кроме Нюши на праздничном концерте, который начнется в 16.00, перед жителями города выступят Фирдус Тямаев, Натали, группа «Плазма», Наталья Гулькина и многие другие.

Фото: пресс-служба президента РТ

День работников нефтяной и газовой промышленности — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности» от 28 августа 1965 года. В то время, являясь административными единицами страны, все Советские республики отмечали этот праздник вместе, но после перестройки и распада СССР ситуация изменилась. Обретя независимость, некоторые постсоветские регионы перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили.

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Максим Кокунин