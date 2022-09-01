ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» вложат в инфраструктуру 51 млрд рублей

ВТБ и Особая экономическая зона «Алабуга» вложат в инфраструктуру Алабуги 51 млрд рублей — заключено кредитное соглашение по финансированию первого этапа проекта перспективного развития ОЭЗ «Алабуга», а также соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве.



На первом этапе проекта за счет кредитных средств построят объекты инфраструктуры ОЭЗ, новые производственные корпусы, комплексы объектов подготовки кадров и персонала, и др. Общий объем финансирования составляет 194 млрд на срок до 2032 года.

— Реализация проекта ОЭЗ «Алабуга» откроет «окно возможностей» для привлечения новых инвестиционных проектов в региональную экономику, увеличит число рабочих мест до 24,7 тыс. На базе особой экономической зоны «Алабуга» будут созданы конкурентоспособные предприятия, производственные мощности которых поспособствуют решению актуальной задачи — развития промышленного потенциала республики, — прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

По словам генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, сохранять новые импортозамещающие предприятия особенно важно. Базовое условие развития промышленности страны с высоким уровнем локализации — опережающее строительство полного спектра инфраструктуры для решения всех основных болей инвесторов.

Сегодня в «Алабуге» действует 33 предприятия, фактический объем инвестиций резидентов составляет свыше 157 млрд рублей, уже создано более 9,5 тыс. рабочих мест. Выручка резидентов за прошлый год составила 136 млрд рублей.

Вчера «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Ожидается, что «Алабуга» обеспечит парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. Инвестиции организации в инфраструктуру «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь — около 2 тысяч гектаров.

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Маргарита Головатенко