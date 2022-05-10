Хронология военной спецоперации: самое важное за 10 мая

Ключевые события 76-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

День 76-й: подробности операции на Змеином, выход к границам ЛНР

По данным Министерства обороны России на 10 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 983 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 796 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 440 орудий полевой артиллерии и минометов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 351 установка реактивных систем залпового огня, 302 зенитных ракетных комплекса, 164 самолета и 125 вертолетов.



Министерство обороны России раскрыло новые подробности провокации киевского режима по захвату острова Змеиный в Черном море. За 10 мая уничтожен еще один беспилотник ВСУ «Байрактар-ТБ2», а на берегу найдены тела еще трех украинских диверсантов, которых прибило с моря. В Минобороны РФ заявили, что «авантюра» закончилась для Украины катастрофой. «Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», — подвел итог трехдневной провокации официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



Фото: ru.wikipedia.org/Aleksandr Litvinenko

Подразделения Народной милиции ЛНР вышли на административную границу республики. Совместно с российскими военными они зачистили от националистов город Попасная и прорвали глубоко эшелонированную оборону, сообщили в Минобороны России. При наступлении уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 мая оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 16 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. В воздушном бою около Новой Дмитровки в Харьковской области сбит украинский самолет Су-25. Над городом Харцызскм (ДНР) перехвачены ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены еще 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять складов боеприпасов и горючего у Николаева и Мирного — при ударах уничтожено до 380 националистов, из строя выведено 53 единицы военной техники.

Фото: кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны России на вечер 10 мая, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 74 украинских объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов скопления живой силы и военной техники и два склада ракетно-артиллерийского вооружения. У пгт Широкое в Днепропетровской области сбит самолет ВСУ Су-25, а у Новодмитровки в Херсонской области — вертолет Ми-8. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов ликвидированы более 100 националистов, из строя выведены 19 единиц военной техники.



Российские саперы завершили гуманитарное разминирование в поселке Каменка Изюмского района Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В процессе они обнаружили артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные и противотанковые мины, в том числе зарубежные. Их оставили украинские военнослужащие, которые заминировали улицы и дороги в окрестностях поселка перед тем, как отступить. Минобороны России опубликовало видео с места событий.

В Минобороны России сообщили, что у них есть достоверная информация о проведении киевским режимом очередной акции по «бучинскому» сценарию. По данным ведомства, в Харьковской области на дороге между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть частных машин с белыми флагами. Все это сфотографировали и засняли на видео специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Кроме того, по данным Минобороны РФ из района частных домовладений в селе Белая Криница Херсонской области артиллерия ВСУ нанесла несколько ударов по позициям Вооруженных Сил России. Так они пытались спровоцировать ответный огонь по жилым домам с мирными гражданами. Село заблокировано, боевики территориальной обороны удерживают местных жителей в качестве «живого щита». Для фото и видеосъемки якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению в Белой Кринице находились журналисты из Норвегии, утверждает генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: mil.ru

Минобороны России также заявило, что вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения оружия. Так, в здании школы в Могилеве-Подольском Винницкой области националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале удерживают мирных жителей из близлежащих домов. В Лисичанске (ЛНР) военнослужащие ВСУ под угрозой расправы выгнали женщин, детей и пожилых из бомбоубежища в школе №5 и разместили там склад боеприпасов. В здании лицея №1 в поселке Слобожанское Харьковской области националисты оборудовали опорный пункт, на территории учреждения находятся танки и бронетранспортеры. Кроме того, они заминировали подходы к лицею, не уведомив при этом местных жителей, сообщает представитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 8 787 человек, в том числе 1 106 детей. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 1 208 225 мирных граждан, из которых 210 224 — несовершеннолетние, сообщили в Минобороны России. В регионах страны продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения вынужденных переселенцев.



Фото: кадр видео Минобороны России

Со 2 марта Россия доставила на Украину 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов. Проведено 990 гуманитарных акций, в том числе одна за прошедшие сутки — мирным жителям Харьковской области передали 12,5 тонны гуманитарной помощи, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.



Делегация России 12 мая не примет участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека, посвященной ситуации на Украине. Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Москва своим присутствием не хочет «легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу». Она обратила внимание, что Запад игнорирует аргументы и разъяснения России относительно истинных целей спецоперации на Украине, а надежды, что ее услышат в этот раз, нет. «Весьма примечателен тот факт, что одновременно со спецсессией в Женеве «совершенно случайно» будут находиться эксперты учрежденной решением СПЧ так называемой международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность», — добавила Захарова.

Фото: mid.ru

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что организация готова организовать новые гуманитарные операции по эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе, если они там есть. Он обратил внимание, что за последние дни оттуда вывезли уже около 600 гражданских. «Если мы узнаем, что на заводе есть еще люди, то сделаем все возможное, чтобы эвакуировать их», — заверил Хак.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с происходящим на Украине в июле на саммите НАТО рассмотрит меры укрепления безопасности. Планируется выработать и принять решения по будущим установкам альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью.



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