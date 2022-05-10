Делегация России не примет участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Делегация России не станет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека, которая запланирована 12 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, Россия не принимает участие в сессии, чтобы легитимизировать «ангажированное политическое шоу» по ситуации на Украине:

— К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации «на земле» полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз, — приводит ТАСС ее слова.

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В начале апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее проголосовали 93 государства, против выступили 24 страны. Отмечалось, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.



После этого зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин заявил, что Россия решила 7 апреля досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека. РФ считает данную резолюцию «неправомерным и политически мотивированным шагом».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что администрация США не ждет, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за событий на Украине.

Маргарита Головатенко