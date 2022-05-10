Шольц: в июле НАТО рассмотрит меры укрепления безопасности

Канцлер германии Олаф Шольц заявил, что в июле на саммите НАТО рассмотрит меры укрепления безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, произойдет это в свете ситуации на Украине. На саммите примут решения по будущим установкам альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью.

Фото: wikipedia.org

Накануне Шольц заявил, что Россия не оставляет Германии другого выбора, как поставлять оружие Украине. По словам канцлера, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.



Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что заявление лидеров стран G7 о намерении не допустить «победы России» на Украине можно расценивать как признание успехов проведения специальной операции. Он отметил, что страны «Большой семерки» планировали расширять НАТО на восток, а Россия вмешалась и разрушила эти планы.







Дарья Акимова