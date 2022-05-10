В Минобороны России заявили, что киевский режим провел очередную акцию по «бучинскому» сценарию

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области киевский режим провел очередную акцию по бучинскому сценарию. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов. Специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ провели фото- и видеосъемку этого преступления.

Кроме того, артиллерия ВСУ нанесла несколько ударов по позициям Вооруженных сил России из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области. Это было сделано с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, которых боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве живого щита. Мизинцев добавил, что при этом находились представители норвежских СМИ.

Помимо этого, Мизинцев рассказал, что ВСУ создали базы и склады боеприпасов еще в трех школах на территориях, контролируемых Киевом. Они расположены в поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея №1, в здании школы на улице Полтавской в Могилеве-Подольском Винницкой области и в школе №5 в Лисичанске ЛНР.

Фото: кадр видео Минобороны России

В начале апреля в социальных сетях и СМИ распространились фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины. Министерство обороны России заявило, что это — очередная провокация.



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Дарья Акимова