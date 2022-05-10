ООН заявила о готовности организовать новую эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали»

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в организации готовы организовать дальнейшую эвакуацию с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, если подтвердится наличие там гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Он не исключает, что на заводе еще могут находиться мирные жители. По его словам, за последние дни оттуда эвакуировали примерно 600 человек.

Хак добавил, что к настоящему времени у него нет какой-либо конкретной информации по возможному нахождению на «Азовстали» гражданских лиц.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вечером 7 мая Минобороны России заявило о завершении гуманитарной операции при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период ее проведения с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей. Их в сопровождении ООН и МККК вывезли в выбранные места временного размещения.



Накануне в ООН заявили, что не могут подтвердить, что все гражданские лица вывезены с «Азовстали». И добавили, что не исключается проведение новых операций по эвакуации с территории предприятия.

Дарья Акимова