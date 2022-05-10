Вооруженные силы России поразили 74 военных объекта на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение дня оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 74 украинских военных объекта. В их числе по два пункта управления и склада ракетно-артиллерийского вооружения и 20 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, сообщает ТАСС.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе у пгт Широкое в Днепропетровской области украинский самолет Су-25, а около Новодмитровки Херсонской области — вертолет Ми-8. Также уничтожены четыре украинских беспилотника в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

Российские ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 223 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожили три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов ликвидированы свыше 100 националистов, и выведены из строя 19 единиц военной техники.

В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2 983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1 440 орудий полевой артиллерии и миномета и 2 796 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Накануне Конашенков сообщил, что ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище.

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Дарья Акимова