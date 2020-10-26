ФГБОУ ВО Казанская Государственная Академия Ветеринарной Медицины Имени Н.Э. Баумана

Общая информация

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана — вуз ветеринарного профиля в городе Казани.

Академия была образована в 1873 году как Казанский ветеринарный институт. Структура академии включает 3 факультета, 26 кафедр, а также лечебно-консультационный центр.

В 1995 году Казанский ветеринарный институт был переименован в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины.

Руководитель — Равилов Рустам Хаметович.

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