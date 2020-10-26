ФГБОУ ВО Казанская Государственная Академия Ветеринарной Медицины Имени Н.Э. Баумана
Общая информация
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана — вуз ветеринарного профиля в городе Казани.
Академия была образована в 1873 году как Казанский ветеринарный институт. Структура академии включает 3 факультета, 26 кафедр, а также лечебно-консультационный центр.
В 1995 году Казанский ветеринарный институт был переименован в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины.
Руководитель — Равилов Рустам Хаметович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, тракт Сибирский, 35
- Телефон: (843) 273-96-17
- Email: kgavm_baumana@mail.ru
- Сайт: https://казветакадемия.рф/
Дата последнего обновления: 26.10.2020