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ФГБОУ ВО Казанская Государственная Академия Ветеринарной Медицины Имени Н.Э. Баумана

Образование и наука

Общая информация

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана — вуз ветеринарного профиля в городе Казани.

Академия была образована в 1873 году как Казанский ветеринарный институт. Структура академии включает 3 факультета, 26 кафедр, а также лечебно-консультационный центр.

В 1995 году Казанский ветеринарный институт был переименован в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины.

Руководитель — Равилов Рустам Хаметович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, тракт Сибирский, 35
  • Телефон: (843) 273-96-17
  • Email: kgavm_baumana@mail.ru
  • Сайт: https://казветакадемия.рф/

Дата последнего обновления: 26.10.2020

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