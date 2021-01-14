ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова

Общая информация

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова — частное образовательное учреждение высшего образования в городе Казани.

Казанский инновационный университет был основан в 1994 году как Институт экономики, управления и права.

В 2016 году институт получил статус университета и был переименован в Казанский инновационный университет имени его основателя вуза, профессора Виталия Гайнулловича Тимирясова.

В структуре вуза — колледж, все уровни высшего образования, включая направления бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Руководитель — Тимирясова Асия Витальевна.

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