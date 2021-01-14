ЧОУ ВО Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова
Общая информация
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова — частное образовательное учреждение высшего образования в городе Казани.
Казанский инновационный университет был основан в 1994 году как Институт экономики, управления и права.
В 2016 году институт получил статус университета и был переименован в Казанский инновационный университет имени его основателя вуза, профессора Виталия Гайнулловича Тимирясова.
В структуре вуза — колледж, все уровни высшего образования, включая направления бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Руководитель — Тимирясова Асия Витальевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Московская, 42
- Телефон: (843) 231-92-90
- Email: rector@ieml.ru
- Сайт: https://ieml.ru/
Дата последнего обновления: 14.01.2021