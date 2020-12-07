ФГБОУ ВО Казанский Государственный Институт Культуры

Общая информация

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Институт Культуры» — высшее учебное заведение, расположенное в Казани.

Вуз основан в 1969 году как филиал Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской, в 1974 году реорганизован в Казанский государственный институт культуры. В 1991 году переименован в Казанский государственный институт искусств и культуры. В мае 1995 года получил статус академии, 4 июля 2002 года получил статус Казанского государственного университета культуры и искусств, 25 июня 2015 года получил статус Казанского государственного института культуры.

Руководитель — Ахмадиева Роза Шайхайдаровна.

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