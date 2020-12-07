ФГБОУ ВО Казанский Государственный Институт Культуры
Общая информация
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Институт Культуры» — высшее учебное заведение, расположенное в Казани.
Вуз основан в 1969 году как филиал Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской, в 1974 году реорганизован в Казанский государственный институт культуры. В 1991 году переименован в Казанский государственный институт искусств и культуры. В мае 1995 года получил статус академии, 4 июля 2002 года получил статус Казанского государственного университета культуры и искусств, 25 июня 2015 года получил статус Казанского государственного института культуры.
Руководитель — Ахмадиева Роза Шайхайдаровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 3
- Телефон: (843) 277-58-36
- Email: info@kazgik.ru
- Сайт: https://kazgik.ru/
Дата последнего обновления: 07.12.2020