Прусс Нэлла Матвеевна
Общая информация
Основатель и ректор университета управления ТИСБИ
Родилась в г. Екатеринбург.
Образование:
Окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель английского языка»(1963 г.)
Трудовая деятельность:
1963 — 1964 гг. — работа в средней школе № 127 г. Казани.
1964 — 1993 гг. — ассистент в Казанском химико-технологическом институте.
1993 — 2016 гг. — ректор Татарского института содействия бизнесу(университет управления ТИСБИ).
С 2016 г. — президент университета управления ТИСБИ.
С 4 апреля 2018 г. — ректор университета управления ТИСБИ.
Кандидат педагогических наук, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук, академик Международной Академии Управления, заслуженный работник высшей школы РФ.
Награждена орденом Дружбы, орденом «Слава России» второй степени за заслуги перед Отечеством, золотыми медалями «Европейское качество — 2004», «Европейское качество — 2005», медалью «Св. Александра Невского»(Александровская медаль «За труды ради Отечества»), орденами «За вклад в развитие международного делового сотрудничества», министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), памятной медалью ЮНЕСКО.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 13
- Телефон: +7(843) 294-83-33
- Email: sekretar@tisbi.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018