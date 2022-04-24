Цитаты недели: Путин — о провале плана Запада, Шаймиев — о единстве ради России, Кадыров — о Мариуполе
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Ровно два месяца продолжается специальная военная операция на Украине. Столько же она и ее последствия остаются самыми обсуждаемыми темами. На уходящей неделе Вооруженным силам России удалось взять Мариуполь, татарстанские депутаты высказались в поддержку спецоперации и Путина, а тот, в свою очередь, объявил о провалившемся плане Запада сокрушить российскую экономику. Об этом и других событиях последних семи дней — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О провалившемся экономическом блицкриге
Президент России Владимир Путин, объявивший 24 февраля о начале спецоперации на Украине, признает, что санкции, которые обрушились на страну после этого, негативно отразились на национальной экономике. Однако урон не катастрофический — прошло два месяца, а Западу не удалось добиться разрушительных последствий от своей «атаки». Путин обратил внимание на «отдачу» такой санкционной политики — в США и странах Европы ухудшилась экономическая динамика, инфляция и безработица растут, а уровень жизни падает. В России же ситуация стабилизируется и даже курс рубля возвращается к отметкам первой половины февраля. Глава государства считает, что страна «выдержала беспрецедентное давление» со стороны Запада.
О сплочении на благо России
21 апреля Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за принятие обращения в поддержку президента России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Присутствовавший на заседании первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев подчеркнул, что в сложившейся ситуации единство и сплоченность народа крайне важны для страны, для ее настоящего и будущего. Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а значит, пути назад нет, необходимо достичь этой цели. Впрочем, татарстанские парламентарии уверены, что «Вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим» Владимиром Путиным.
О болезнях роста банковской системы
Одним из значимых событий уходящей недели стало переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России. Под ее руководством регулятор будет проводить денежно-кредитную политику еще 5 лет. Избранию Набиуллиной на новый срок предшествовал ее доклад в Госдуме, депутаты которой и высказались за ее кандидатуру. Парламентариям она рассказала, чего добился Центробанк за последние годы, с какими проблемами столкнулся и какие задачи намерен решать в ближайшие годы. Набиуллина заверила, что России не грозит дефолт, так как у страны есть все необходимые финансовые ресурсы, и предупредила о вреде низкой инфляции для экономики.
Об окончательном и бесповоротном взятии Мариуполя
На этой неделе Вооруженным силам России и народной милиции ДНР удалось освободить Мариуполь. Первым об этом 21 апреля Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а вечером того же дня торжественно объявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Мариуполь «взят окончательно и бесповоротно». Под контролем оказалось и административное здание металлургического комбината «Азовсталь», имеющее «особое стратегическое значение». Поражение националистов, обосновавшихся в городе, Кадыров объяснил неверной оценкой ими сил российских и чеченских военнослужащих.
О готовности снести голову за мир в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ради сохранения мира и спокойствия в своей стране готов лишить головы любого, кто посмеет на них покуситься. Горький опыт массовых беспорядков двухлетней давности, по всей видимости, в памяти еще свеж. Их повторения Лукашенко не хочет, да и заверяет, что провернуть подобное не получится — для предотвращения есть силы, средства и, главное, верные соратники, «которые станут рядом». Белорусским чиновникам он привел яркий пример, как делать не стоит, — ситуацию на Украине. Лукашенко заверил, что «лучше быть подальше от войны», чтобы ее в Белоруссии не было.
О вмешательстве политики в спорт
После начала спецоперации на Украине россиян отстранили от множества спортивных соревнований, даже от Паралимпийских игр. На этой неделе стало известно, что не светит им и участие в Уимблдонском турнире, что осудил сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович. По его мнению, спорт должен быть независим от событий на политической арене, даже если они связаны с проведением военной операции. Сербия, родина Джоковича, к слову, одна из немногих стран, кто не стал присоединяться к антироссийской деятельности. Там даже проходили акции в поддержу России и против НАТО. Жители скандировали на улицах: «Сербы и русские — братья навек».
О вызовах 2022 года
Треть 2022 года почти пройдена, а потрясений и впечатлений уже предостаточно. Половину из истекших четырех месяцев года длится российская спецоперация на Украине, столько же Запад атакует России санкциями в надежде как-то повлиять на Москву. В Татарстане их влияние на экономику ощущается — она столкнулась с новыми весьма серьезными вызовами. И по прогнозу председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, оставшиеся восемь месяцев 2022-го легкими не будут. Однако в республиканском парламенте не отчаиваются — предприятия продолжают деятельность, нефтяники и машиностроители работой обеспечены. Например, Казанский авиационный завод им Горбунова (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в следующем году, а потом и «семь и десять на 2025—2026 годы с последующим выходом на 20 самолетов одновременно».
О происходящем с Байденом
Поведение и высказывания президента США Джо Байдена у многих вызывают вопросы, в том числе и к его умственным способностям. Недавно политик заявил, что одна из причин высокой инфляции в Штатах, наряду с коронавирусом, — российский лидер Владимир Путин. На это с иронией ответила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая к случаю вспомнила слова из песни композитора и певца Игоря Николаева. По ее мнению, они идеально подходят для описания происходящего с Байденом. Захарова утверждает, что настоящая причина инфляции в Штатах — не выдерживавшая проверку пандемией коронавируса их либеральная экономика. Байден же со своей командой «всячески этому способствовали», добавила представитель МИД России.
Об истинных намерениях стран НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу убежден, как и многие российские чиновники, что некоторые из государств, входящих в Североатлантический альянс, из событий на Украине пытаются извлечь свой интерес. Прежде всего они хотят сдержать Москву. По мнению турецкого дипломата, сама Украина, ее судьба и население мало волнуют часть стран НАТО. Турция, которая сама входит в альянс, по-прежнему не намерена становиться на сторону антироссийской политики и продолжает держаться за роль посредника.
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