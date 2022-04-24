Цитаты недели: Путин — о провале плана Запада, Шаймиев — о единстве ради России, Кадыров — о Мариуполе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Ровно два месяца продолжается специальная военная операция на Украине. Столько же она и ее последствия остаются самыми обсуждаемыми темами. На уходящей неделе Вооруженным силам России удалось взять Мариуполь, татарстанские депутаты высказались в поддержку спецоперации и Путина, а тот, в свою очередь, объявил о провалившемся плане Запада сокрушить российскую экономику. Об этом и других событиях последних семи дней — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О провалившемся экономическом блицкриге

Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов.

Президент России Владимир Путин, объявивший 24 февраля о начале спецоперации на Украине, признает, что санкции, которые обрушились на страну после этого, негативно отразились на национальной экономике. Однако урон не катастрофический — прошло два месяца, а Западу не удалось добиться разрушительных последствий от своей «атаки». Путин обратил внимание на «отдачу» такой санкционной политики — в США и странах Европы ухудшилась экономическая динамика, инфляция и безработица растут, а уровень жизни падает. В России же ситуация стабилизируется и даже курс рубля возвращается к отметкам первой половины февраля. Глава государства считает, что страна «выдержала беспрецедентное давление» со стороны Запада.

О сплочении на благо России

Сегодня как никогда надо быть едиными. Поэтому давайте думать об объединении и укреплять страну. Это — наш выбор, народ выбрал такой путь развития. Надо сплотиться для защиты страны ради ее процветания. Иное не может быть, если мы хотим, чтобы всем было хорошо.

21 апреля Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за принятие обращения в поддержку президента России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Присутствовавший на заседании первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев подчеркнул, что в сложившейся ситуации единство и сплоченность народа крайне важны для страны, для ее настоящего и будущего. Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а значит, пути назад нет, необходимо достичь этой цели. Впрочем, татарстанские парламентарии уверены, что «Вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим» Владимиром Путиным.

О болезнях роста банковской системы

Нам удалось создать необходимый запас прочности в банковской системе. Это стало в значительной степени результатом той политики, которую мы проводили много лет, — по оздоровлению, по очищению банковской системы. Конечно, такое быстрое восстановление имело и некоторые, скажем так, болезни роста. И мы последовательно с ними боролись, чтобы не допускать разного рода «пузырей». Так, например, льготная ипотека подстегнула не только выдачи новых кредитов, но имела побочный эффект в виде роста цен на жилье.

Одним из значимых событий уходящей недели стало переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России. Под ее руководством регулятор будет проводить денежно-кредитную политику еще 5 лет. Избранию Набиуллиной на новый срок предшествовал ее доклад в Госдуме, депутаты которой и высказались за ее кандидатуру. Парламентариям она рассказала, чего добился Центробанк за последние годы, с какими проблемами столкнулся и какие задачи намерен решать в ближайшие годы. Набиуллина заверила, что России не грозит дефолт, так как у страны есть все необходимые финансовые ресурсы, и предупредила о вреде низкой инфляции для экономики.



Об окончательном и бесповоротном взятии Мариуполя

Мариуполь наш! С момента прорыва обороны города подобный исход был неизбежен. Боевики националистических формирований крепко основались в этом городе. До прихода российских войск националисты успели изучить каждый сантиметр города, собрать склады оружия и припасов на случай длительной осады, также предусмотрительно взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей. Казалось бы, нацики предусмотрели все варианты развития событий. Не учли самое главное — наших доблестных бойцов. Банальная недооценка привела к поочередному падению бандеровских укреплений.

На этой неделе Вооруженным силам России и народной милиции ДНР удалось освободить Мариуполь. Первым об этом 21 апреля Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а вечером того же дня торжественно объявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Мариуполь «взят окончательно и бесповоротно». Под контролем оказалось и административное здание металлургического комбината «Азовсталь», имеющее «особое стратегическое значение». Поражение националистов, обосновавшихся в городе, Кадыров объяснил неверной оценкой ими сил российских и чеченских военнослужащих.



О готовности снести голову за мир в Белоруссии

Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Не получится, у меня достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране <...> Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь — безалаберности, бюрократизма и непринятия мер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ради сохранения мира и спокойствия в своей стране готов лишить головы любого, кто посмеет на них покуситься. Горький опыт массовых беспорядков двухлетней давности, по всей видимости, в памяти еще свеж. Их повторения Лукашенко не хочет, да и заверяет, что провернуть подобное не получится — для предотвращения есть силы, средства и, главное, верные соратники, «которые станут рядом». Белорусским чиновникам он привел яркий пример, как делать не стоит, — ситуацию на Украине. Лукашенко заверил, что «лучше быть подальше от войны», чтобы ее в Белоруссии не было.

О вмешательстве политики в спорт

Я ребенок войны и знаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999-м, что всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн. Однако я не могу поддержать решение «Уимблдона». Спортсмены не виноваты. А когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается.

После начала спецоперации на Украине россиян отстранили от множества спортивных соревнований, даже от Паралимпийских игр. На этой неделе стало известно, что не светит им и участие в Уимблдонском турнире, что осудил сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович. По его мнению, спорт должен быть независим от событий на политической арене, даже если они связаны с проведением военной операции. Сербия, родина Джоковича, к слову, одна из немногих стран, кто не стал присоединяться к антироссийской деятельности. Там даже проходили акции в поддержу России и против НАТО. Жители скандировали на улицах: «Сербы и русские — братья навек».

О вызовах 2022 года

Вызовы продолжаются. Этот наступивший 2022 год, наверное, легче не будет. Даже слово «наверное» надо убрать. Санкции продолжаются, тем более на нашу экономику. Субъектов таких, как Татарстан, не мало и не много. Нефть продолжаем добывать и перерабатывать, самолеты делаем и боевые, и гражданские, вертолеты делаем, корабли делаем, машиностроение [развиваем]. Для нас эти вызовы очень серьезны.

Треть 2022 года почти пройдена, а потрясений и впечатлений уже предостаточно. Половину из истекших четырех месяцев года длится российская спецоперация на Украине, столько же Запад атакует России санкциями в надежде как-то повлиять на Москву. В Татарстане их влияние на экономику ощущается — она столкнулась с новыми весьма серьезными вызовами. И по прогнозу председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, оставшиеся восемь месяцев 2022-го легкими не будут. Однако в республиканском парламенте не отчаиваются — предприятия продолжают деятельность, нефтяники и машиностроители работой обеспечены. Например, Казанский авиационный завод им Горбунова (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в следующем году, а потом и «семь и десять на 2025—2026 годы с последующим выходом на 20 самолетов одновременно».

О происходящем с Байденом



У Игоря Николаева есть прекрасная песня, и там есть такие строчки: «Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты». Мне кажется, это прекрасная фраза для президента Байдена — кто является причиной всего того, что там с ними творится.

Поведение и высказывания президента США Джо Байдена у многих вызывают вопросы, в том числе и к его умственным способностям. Недавно политик заявил, что одна из причин высокой инфляции в Штатах, наряду с коронавирусом, — российский лидер Владимир Путин. На это с иронией ответила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая к случаю вспомнила слова из песни композитора и певца Игоря Николаева. По ее мнению, они идеально подходят для описания происходящего с Байденом. Захарова утверждает, что настоящая причина инфляции в Штатах — не выдерживавшая проверку пандемией коронавируса их либеральная экономика. Байден же со своей командой «всячески этому способствовали», добавила представитель МИД России.



Об истинных намерениях стран НАТО

Ряд стран НАТО видит в продолжении войны на Украине ослабление России. Их мало волнует ситуация на Украине.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу убежден, как и многие российские чиновники, что некоторые из государств, входящих в Североатлантический альянс, из событий на Украине пытаются извлечь свой интерес. Прежде всего они хотят сдержать Москву. По мнению турецкого дипломата, сама Украина, ее судьба и население мало волнуют часть стран НАТО. Турция, которая сама входит в альянс, по-прежнему не намерена становиться на сторону антироссийской политики и продолжает держаться за роль посредника.