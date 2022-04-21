Глава ЦБ: ВВП России по итогам 2021 года вырос на 4,7% — это максимум с 2008 года

Фото: скриншот трансляции

Российская экономика завершила постпандемийное восстановление, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. ВВП по итогам года вырос на 4,7% — это максимум за 13 лет, с 2008 года.

По ее словам, кредитование предприятий выросло на 12%, ипотека — на 30%, розничное кредитование — на 20%.

— Нам удалось создать необходимый запас прочности в банковской системе, — заявила она.

По ее словам, 2022-й был встречен без существенных дисбалансов: «И все это определило нашу возможность выдержать острую фазу кризиса первых месяцев».

Также Набиуллина заявила сегодня о дедолларизации финансовой системы.