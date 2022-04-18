Путин сообщил о стабилизации ситуации в экономике Росии

Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление. Ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, ключевым негативным фактором для экономики в последнее время являлось санкционное давление со стороны стран Запада. Оно было направлено на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы и масштабный дефицит товаров в магазинах.

Фото: kremlin.ru

— Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений, — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Курсы доллара и евро начали стремительно расти после начала специальной военной операции России на Украине. Например, в марте курс доллара на Московской бирже достиг 120,5 рубля, евро — 132,31 рубля. А в этом месяце впервые с июля 2020 года курс евро на Мосбирже снизился до 79,98 рубля, доллар достиг 75,1 рубля.

Чтобы защитить сбережения россиян от обесценения, Центробанк повысил в феврале ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. А в этом месяце Совет директоров Банка России принял решение снизить ее до 17%. Причем регулятор допускает возможность продолжения понижения ключевой ставки на последующих заседаниях.

Диана Жиленкова