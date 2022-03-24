В Сербии прошла массовая акция «Мы против НАТО»
В столице Сербии Белгороде прошел митинг против НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».
Акция приурочена к годовщине начала бомбардировок 1999 года. Люди пришли на акцию с сербскими и российскими флагами, они скандируют «Сербы и русские — братья навек».
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово», армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) силами НАТО. Военная операция началась на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей.
В начале марта в Сербии прошла акция поддержки России. В нем приняли участие несколько тысяч человек.
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