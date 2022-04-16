Хронология военной спецоперации: самое важное за 16 апреля

Ключевые события 52-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 52-й: Минобороны России назвало военные потери Украины, уничтожение цехов бронетанкового завода в Киеве

По данным Министерства обороны России на 16 апреля, с начала специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны сообщили об уничтожении производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве. Для этого Вооруженные силы России применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Завод был основан в 1935 году, осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники советского производства.

Центральная проходная завода. Фото: ru.m.wikipedia.org

За день высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 15 объектов, в том числе шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск. Убиты и ранены более 320 украинских военных, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей. В целом ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе 274 опорных пункта и районов сосредоточения военных.

Авиация за субботу уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Средства ПВО в районе Одессы сбили украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Также сбиты два украинских беспилотника.

Из города Изюм Харьковской области Украины вывезли в Россию первых беженцев. На автобусах в сопровождении российских военных и техники населенный пункт покинули около 100 человек, в том числе 10 детей.

Колонна автобусов, в которых в основном находились женщины, дети и пожилые люди, пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка — Чугуновка.



Авиационная группа Росгвардии уничтожила группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Вертолетчики ведомства выполнили скрытный подлет к району огневого применения. Отмечается, что экипажи вертолетов авиации Росгвардии ежедневно выполняют вылеты в целях выполнения служебно-боевых задач. Воздушные судна летают на малых высотах, тем самым появляется возможность легче распознавать замаскированные позиции противника.



В Министерстве обороны России назвали заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери страны составили 2,5—3 тысячи военных, «обычной для него ложью». По данным МО РФ, на сегодня эта цифра в разы больше — 23 367 человек. Только за сегодня в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4 000 человек. Там пообещали в ближайшее время предоставить украинские документы о местах гибели и захоронении погибших.

На данный момент вся территория Мариуполя зачищена от боевиков «Азова», украинских военных и наемников с Запада, а остатки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» — их там, как сообщили в Министерстве обороны, около 2,5 тысячи человек. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1 464 украинских военнослужащих. А всего с момента окружения Мариуполя российскими войсками там находились порядка 8 100 человек.



Фото: ru.wikipedia.org

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