Вооруженные силы России уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в общей сложности с начала проведения спецоперации поражены 134 самолета, 470 беспилотников, 249 зенитных ракетных комплексов, 2 290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня и другая техника, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны сообщили, что нацбатальоны и подразделения украинской армии размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях детских садов, школ и медучреждений. Подобные случаи зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других регионах страны.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова