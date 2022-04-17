Следком России будет сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине
Следственный комитет России будет активно сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине. В его работе принимают участие общественники из более чем 20 стран, заявили в пресс-службе ведомстве.
Материалы, собранные участниками Международного общественного трибунала, будут тщательно изучаться и оцениваться следствием. При наличии информации, которая имеет значение для расследования, такие сведения приобщат к уголовным делам.
Следком с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. А сейчас ведомство документирует преступные действия в отношении российских военнослужащих, пишет ТАСС.
Сегодня СК сообщил, что устанавливает данные иностранных граждан, которые участвуют в качестве наемников в боевых действиях на стороне Украины. На этой неделе ведомство возбудило уголовное дело по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.
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