Минобороны России: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Российские средства ПВО в Харьковской области сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов. За день военные ликвидировали 44 объекта Украины, в их числе — два командных пункта и локатор подсвета и наведения С-300.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

С начала спецоперации ВС России уничтожили 471 БЛА и 2 308 единиц бронетехники ВСУ, передает ТАСС.



Вчера Минобороны России сообщило, что ПВО в районе Одессы сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники. Высокоточные ракеты поразили 15 объектов противника в районах семи населенных пунктов.



Сегодня утром военное ведомство отчиталось об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования завода по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области Украины.



Татьяна Леухина