Минобороны России: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области
Российские средства ПВО в Харьковской области сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов. За день военные ликвидировали 44 объекта Украины, в их числе — два командных пункта и локатор подсвета и наведения С-300.
С начала спецоперации ВС России уничтожили 471 БЛА и 2 308 единиц бронетехники ВСУ, передает ТАСС.
Вчера Минобороны России сообщило, что ПВО в районе Одессы сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники. Высокоточные ракеты поразили 15 объектов противника в районах семи населенных пунктов.
Сегодня утром военное ведомство отчиталось об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования завода по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области Украины.
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