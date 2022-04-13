Хронология военной спецоперации: самое важное за 13 апреля
Ключевые события 49-го дня специальной военной операции России на Украине
День 49-й: последнее предупреждение Киеву, тысяча сдавшихся украинских военнослужащих в Мариуполе
По данным Министерства обороны России на 13 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 173 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 082 единицы специальной военной автомобильной техники, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, 447 беспилотных летательных аппаратов, 244 зенитных ракетных комплекса, 243 установки реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 103 вертолета.
- В Министерстве обороны России заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории России. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
- В Мариуполе в районе Металлургического комбината имени Ильича 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военных, «добровольно сложили оружие и сдались в плен», доложили в Министерстве обороны России. 151 раненому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты ВСУ на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в городскую больницу.
- Кроме того, в Мариуполе от боевиков нацистского формирования «Азов» полностью освободили морской торговый порт и всех заложников, в том числе иностранцев, которых они удерживали на судах. «Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — проинформировали в Минобороны России.
- В ночь на 13 апреля Вооруженные силы России применили высокоточные ракеты морского и воздушного базирования в районах села Садовое и города Чуднов и уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. На военном аэродроме Миргород ликвидированы по два украинских Ми-24 и Ми-8. Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 46 военных объектов Украины, в том числе четыре района сосредоточения боевой техники в районах населенных пунктов Боровое и Пески-Радьковское.
- Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, использовалось стрелковое оружие. В результате происшествия никто из россиян не пострадал, разрушений нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных. В Кремле в ответ на это заявили, что не знают, хочет ли политик «какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Медведчук — не гражданин России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции», однако за его судьбой Москва продолжит следить: глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука. Жена же украинского политика, Оксана Марченко, обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, с просьбой помочь в его освобождении, а от Зеленского потребовала «предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения».
- В Минобороны России сообщили, что сегодня украинская сторона не заявила ни одного гуманитарного коридора. Тем временем с начала спецоперации из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуирован 783 631 человек, 17 852 из которых за последние сутки. Москва каждый день с 10:00 открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях в сторону России и дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранца из 11 стран, заявляют в Минобороны РФ.
- В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района ДНР неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан — детей, женщин с младенцами, стариков и тяжело больных людей, подключенных к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольных и инсулино-зависимых, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Объект и единственную ведущую к нему дорогу обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, нет возможности доставить туда жизненно важные медикаменты. Есть убитые и раненые, утверждают в Минобороны России.
- Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов предупредил, что киевский режим может готовить планы по новым провокациям. «Угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ» он считает вполне реальной. По словам Сыромолотова, не исключен сценарий, при котором на Украину могут завезти ядерный материал из других государств.
- Переговоры России и Украине продолжаются в онлайн-формате, однако делегация Киева «направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров», рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, стороны обсуждают вопросы нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Москва и Киев рассматривают «признание территориальных реалий», включая принадлежность Крыма России и независимость ДНР и ЛНР.
- США выделит Киеву дополнительную военную помощь на $800 миллионов. Об этом американский лидер Джо Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По его словам, новый пакет помощи включает в себя артиллерийские системы и снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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