Хронология военной спецоперации: самое важное за 13 апреля

Ключевые события 49-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Скриншот видео Минобороны России

День 49-й: последнее предупреждение Киеву, тысяча сдавшихся украинских военнослужащих в Мариуполе

По данным Министерства обороны России на 13 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 173 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 082 единицы специальной военной автомобильной техники, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, 447 беспилотных летательных аппаратов, 244 зенитных ракетных комплекса, 243 установки реактивных систем залпового огня, 130 самолетов и 103 вертолета.

В Министерстве обороны России заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории России. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



В Мариуполе в районе Металлургического комбината имени Ильича 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в том числе 162 офицера и 47 женщин-военных, «добровольно сложили оружие и сдались в плен», доложили в Министерстве обороны России. 151 раненому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты ВСУ на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в городскую больницу.

Скриншот видео Минобороны России

Кроме того, в Мариуполе от боевиков нацистского формирования «Азов» полностью освободили морской торговый порт и всех заложников, в том числе иностранцев, которых они удерживали на судах. «Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — проинформировали в Минобороны России.

В ночь на 13 апреля Вооруженные силы России применили высокоточные ракеты морского и воздушного базирования в районах села Садовое и города Чуднов и уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. На военном аэродроме Миргород ликвидированы по два украинских Ми-24 и Ми-8. Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 46 военных объектов Украины, в том числе четыре района сосредоточения боевой техники в районах населенных пунктов Боровое и Пески-Радьковское.

Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, использовалось стрелковое оружие. В результате происшествия никто из россиян не пострадал, разрушений нет.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных. В Кремле в ответ на это заявили, что не знают, хочет ли политик «какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Медведчук — не гражданин России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции», однако за его судьбой Москва продолжит следить: глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука. Жена же украинского политика, Оксана Марченко, обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, с просьбой помочь в его освобождении, а от Зеленского потребовала «предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения».

В Минобороны России сообщили, что сегодня украинская сторона не заявила ни одного гуманитарного коридора. Тем временем с начала спецоперации из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуирован 783 631 человек, 17 852 из которых за последние сутки. Москва каждый день с 10:00 открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях в сторону России и дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранца из 11 стран, заявляют в Минобороны РФ.

Скриншот видео Минобороны России

В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района ДНР неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан — детей, женщин с младенцами, стариков и тяжело больных людей, подключенных к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольных и инсулино-зависимых, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Объект и единственную ведущую к нему дорогу обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, нет возможности доставить туда жизненно важные медикаменты. Есть убитые и раненые, утверждают в Минобороны России.

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов предупредил, что киевский режим может готовить планы по новым провокациям. «Угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ» он считает вполне реальной. По словам Сыромолотова, не исключен сценарий, при котором на Украину могут завезти ядерный материал из других государств.

Переговоры России и Украине продолжаются в онлайн-формате, однако делегация Киева «направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров», рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, стороны обсуждают вопросы нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Москва и Киев рассматривают «признание территориальных реалий», включая принадлежность Крыма России и независимость ДНР и ЛНР.

Фото: mid.ru

США выделит Киеву дополнительную военную помощь на $800 миллионов. Об этом американский лидер Джо Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По его словам, новый пакет помощи включает в себя артиллерийские системы и снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.