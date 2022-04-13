В МИД России заявили о возможности химического терроризма со стороны Украины

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что власти Украины планируют химические провокации в Донбассе, и повторение терактов против предприятий с токсичными веществами не исключено.



В качестве примера он привел провокацию в украинской Буче и планы соратников Владимира Зеленского по химпровокациям в Донбассе, о которых Россия информировала Совбез ООН и ОЗХО.

Замглавы МИД напомнил о событии на заводе «Заря» в городе Рубежное, где боевики подорвали цистерны с азотной кислотой, чтобы образовавшееся облако отравляющих веществ отнесло ветром на освобожденный ВС РФ населенный пункт Кудряшовка:

— Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны

Вчера Минобороны заявило, что Киев готовит провокации в городе Ирпень. Для этого в городе с 6 часов 12 апреля до 9 часов 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада, въезд разрешат только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам.

Маргарита Головатенко