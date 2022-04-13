В Мариуполе добровольно сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих морской пехоты

В Мариуполе в плен добровольно сдались 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По его словам, украинские военнослужащие сложили оружие в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции ДНР. Среди сдавшихся — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.

151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады на месте оказали первичную медицинскую помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Сообщается, что Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских вертолета на аэродроме Миргород. За прошедшую ночь самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России поразили 46 военных объектов Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка, сообщает ТАСС.

Фото: vk.com/mil

Вчера сообщалось, что за сутки эвакуировали в Россию более 25 тыс. жителей ДНР, ЛНР и опасных районов Украины. Мариуполь через гуманитарный коридор в восточном направлении покинули 625 человек за сутки, с начала спецоперации — 136 284 человека.

Маргарита Головатенко